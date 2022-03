Steffen Hess landet auf Position vier

Steffen Hess von den Edelfinger Bogenschützen weiß bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Feldbogenschießen zu überzeugen und schafft den tollen vierten Platz.

Die Besten der Republik

Die Titelkämpfe fanden in der Dreifelderhalle in Brandenburg an der Havel statt. Hier trafen sich aus der gesamten Republik die besten Bogenschützen der Blank-, Jagd-, Primitiv-, Langbogen- und Compound-Blank-Klassen des Verbandes, um ihre Meister zu ermitteln. Es wetteiferten insgesamt 197 Schützen um die Meistertitel in ihren jeweiligen Alters- und Bogenklassen.

Zwei schöne und spannende Wettkampftage erlebten hierbei die Sportschützen.

An dieser Deutschen Meisterschaft nahm auch Steffen Hess vom Schützenverein Edelfingen teil.

Zusammen mit den befreundeten Bogenschützen Kurt Riester, SGi Hechingen, und Reinhold Nemitz, SV Weiler-Höri, traten sie die Reise nach Brandenburg an.

Die musikalische Eröffnung der Meisterschaft erfolgte durch den Einzug der Stadtkapelle von Brandenburg. Nach der Begrüßung durch den Wettkampfleiter verließ die Stadtkapelle mit musikalischen Klängen die Halle und der Wettkampf begann.

Zwei Schießtage

Der Wettbewerb ist auf zwei Schießtage aufgeteilt. An jedem Tag wurden insgesamt 60 Wertungspfeile auf die 18,3 Meter entfernten Feldbogenscheiben geschossen. Die Feldbogenscheiben unterscheiden sich von den normalen Scheiben durch die Farben und die Ringwertung. Auf diesen Scheiben sind die Ringe von eins bis vier schwarz und der Mittelpunkt in weiß zählt als fünf Ringe.

Steffen Hess war im zweiten Durchgang an ersten Tag an der Schießlinie. Er behauptete sich bereits hier auf dem vierten Platz in seiner Alters- und Bogenklasse.

Am Folgetag war er schon im ersten Durchgang am Start. Durch seine Treffsicherheit hielt sich Steffen Hess in der Spitzengruppe und erreichte einen hervorragenden vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Sein Mitfahrer Reinhold Nemitz und Kurt Riester freuten sich in ihren Bogenklassen über einen ersten und fünften Platz.