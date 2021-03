Nur 48 Stunden nach der Heimniederlage gegen s.Oliver Würzburg steht für die Hakro Merlins Crailsheim bereits das nächste Spiel in der Basketball-Bundesliga (BBL) auf dem Programm. Zum Auftakt des 22. Spieltags trifft das Team von Trainer Tuomas Iisalo auf medi Bayreuth. Tip-off in der Oberfrankenhalle ist um 20.30 Uhr.

Die beiden Kontrahenten treffen bereits zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Im November setzten sich die „Zauberer“ beim dritten Vorrundenspiel des MagentaSport- BBL-Pokals durch (81:77), zwei Monate später bezwang man die Oberfranken in der heimischen Arena Hohenlohe (82:77). Die bisherigen Begegnungen lassen also ein ausgeglichenes Spiel vermuten. Dass man die Bayreuther nicht unterschätzen darf, haben sie in dieser Saison schon einige Male bewiesen. Der direkte Vergleich spricht allerdings für die Hakto Merlins: In den bisherigen neun Aufeinandertreffen gingen die „Zauberer“ sechs Mal als Sieger vom Parkett. Die letzten vier Begegnungen gingen an die Hohenloher. cd

Tip-off in Bayreuth ist heute um 20.30 Uhr, MagentaSport überträgt wie gewohnt live.