Starter der LG Hohenlohe überzeugen

Qualifikationswettkämpfe zu den Württembergischen Meisterschaften wurden in Möckmühl ausgetragen. Auf einer neuen blauen Bahn zeigten sich die Athleten der LG Hohenlohe aus Schrozberg und Igersheim von ihrer besten Seite. Als Sieger beendete die Mannschaft der weiblichen U 16 den 4- und 7-Kampf, die Mannschaft der U 14 im 4-Kampf. Einzelsiege gab es für Alea Menikheim im 4- und 7-Kampf sowie für Nelly Breuning im 4-kampf und Franziska Krauß im 7-Kampf.

Für die weibliche Jugend U 16 war es der erste 7-Kampf ihrer Laufbahn. Mit sechs Teilnehmerinnen war die LG stark vertreten. Es galt, sich immer neu zu konzentrieren, auf neue Abläufe einzustellen und gut zu punkten, damit am Ende das erhoffte Ergebnis erzielt wird.

Am ersten Tag standen 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen und Hochsprung auf dem Programm. Hier war Nelly Breuning/W14 nicht zu schlagen. 13,95 Sekunden für 100 Meter, vier Meter glatt im Weitsprung, 7,12 Meter mit der Kugel und 1,44 Meter im Hochsprung brachten 1735 Punkte und den ersten Platz. Franziska Krauß mit 1697 Punkten lag auf dem zweiten Rang.

Am zweiten Tag galt es, zuerst den „Hürdenwald“ auf dem Weg zum Sieg zu überwinden. Acht Hürden waren zu überlaufen, um im Ziel nach 80 Metern zu jubeln. In 15,32 Sekunden legte Franziska Krauß diese Strecke zurück und stellte damit Anspruch auf den Sieg im 7-Kampf.

In der Klasse W 15 erwischte auch Alea Menikheim mit 14,19 Sekunden einen guten Start. Beim Speer hatten alle etwas Probleme, kein Speer flog so richtig oder landete wie vorgesehen. Vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf wurden alle Kräfte gesammelt.

Die Laufeinteilung sah vor, dass die schnelleren Läuferinnen zusammen starteten. Diesen Vorteil nutzten Alice Ghidelli, Franziska Krauß und Alea Menikheim, um bei großer Hitze gute Zeiten nach zwei Wettkampftagen zu erzielen. Von Beginn an übernahm Alice Ghidelli die Verantwortung und machte Tempo. Als Zielzeit war um die 2:50 Minuten veranschlagt. Die 400 Meter wurden in 85 Sekunden durchlaufen – perfekt. Alice Ghidelli hielt das Tempo hoch und steigerte es auf der Gegengeraden noch. Die andern beiden fielen etwas zurück, kämpften sich aber wieder heran – und in der letzten Kurve begannen alle mit dem Schlussspurt.

Franziska Krauß setzte sich in Führung, auch Alea Menikheim war wieder voll im Rennen. Alle gaben ihr letztes auf der Zielgeraden. Es siegte Franziska Krauß/2:42,18 Minuten vor Alea Menikheim/2:43,84 Minuten und Alice Ghidelli/2:44,62 Minuten.

In der Klasse W 15 gewann damit Alea Menikheim mit 2991 Punkten. Die Klasse W14 siegte Franziska Krauß mit 2903 Punkten und hat damit die Quali-Punktzahl der letzten Jahre für die württembergischen 7-Kampf-Meisterschaften überboten. Auf dem dritten Platz landete mit 2690 Punkten Nelly Breuning und Alice Ghidelli kam auf den vierten Rang mit 2651 Punkten. Joana Kulka belegte den sechsten .Platz mit 2414 Punkten und Lara Zehnder kam mit 2298 Punkten auf den siebten Rang. In der Besetzung Menikheim/Krauß/Breuning belegte die Mannschaft den ersten Platz und die Equipe Ghidelli/Kulka/Zehnder landete auf dem dritten Rang.

In der Klasse U 14 galt es im 4-Kampf, sich durch eine gute Punktzahl die Teilnahme zu den württembergischen Bestenkämpfen zu sichern. In der Klasse W 13 traten Martina Ghidelli und Lara Blagojevic und in der Klasse W 12 Mona Menikheim und Sophia Götz an.

Im Sprint über 75 Meter gab es für Martina Ghidelli/11,53 Sekunden und Lara Blagojevic 11,23 Sekunden neue Bestleistungen. Im Weitsprung gab es neue Bestleistungen für Sophia Götz mit 4,08 Meter und Lara Blagojevic mit 4,50 Meter sowie für Mona Menikheim mit 3,77 Meter. Im Hochsprung steigerte sich Mona Menikheim auf 1,12 Meter, Martina Ghidelli auf 1,32 Meter und Sophia Götz auf 1,36 Meter. Im Ballwurf erzielte mit 38,50 Meter Martina Ghidelli das beste Ergebnis.

In der Einzelwertung belegte Sophia Götz/1573 Punkte den zweiten Platz, Mona Menikheim kam auf den fünften Platz. In der Klasse W13 kamen Martina Ghidelli/1666 Punkte und Lara Blagojevic/1610 Punkte auf Platz zwei und drei. In der Mannschaftswertung mit 4849 Punkten liegt man aktuell in der württembergischen Bestenliste damit auf dem vierten Platz und darf sich berechtigte Hoffnung machen, bei den württembergischen Bestenkämpfen am 2. Juli dabei zu sein. hl