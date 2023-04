Start in die Freiluftsaison

Zu Beginn der Freiluftsaison in der Leichtathletik gibt es bei den Igersheimer Leichtathleten von der LG Hohenlohe gleich einen vollen Terminkalender. Sie starten an fünf verschiedenen Orten in die Saison:

In Schweinfurt wird ein breites Spektrum an Disziplinen angeboten, gut für erste Standortbestimmungen in der neuen Saison. In Memmingen und Schrozberg gibt es spezielle Werfertage, in Mosbach gleich die Baden-Württembergischen Langstreckenmeisterschaften und in Külsheim den Puls 300 Cross und FUN-Lauf.

Dies zeigt wie breit die Leichtathletik in Igersheim aufgestellt ist. Während in Külsheim „Fun und Action“ bei den unterschiedlichen Läufen angesagt ist geht es in Mosbach bei den Landes-Langstreckenmeisterschaften gleich voll zur Sache. Marie Brand (U18) ist in Form. Nach zwei Siegen bei den regionalen Volksläufen, Blaufelden und Bad Mergentheim hat sie ein gutes Trainingslager absolviert und freut sich auf ihre ersten Meisterschaften 2023. Ziel ist eine persönliche Bestleistung. Ddas wäre dann mit Hinblick auf die anstehenden Wettkämpfe über 3000 Meter und 1500 Meter ein guter Einstand in die Saison.

In Schrozberg tritt mit Heinz Unkelbach der älteste Teilnehmer der Igersheimer an. Er und Benedikt Ledwig, aus der neuen Gruppe „Leichtathletik für Erwachsene“ in Igersheim werden hier neben der Jugend um Weiten uns Siege werfen.

Memmingen ist für Hammerwerfer gefragt. Lea Ehrenbrink strebt eine neue persönliche Bestleitung an, um sich dann weiter auf die im Sommer anstehenden Meisterschaften gezielt vorzubereiten.

In Schweinfurt geht die größte Gruppe mit 15 Teilnehmern an den Start. Hier freuen sich Athleten und Trainerteam riesig auf den Beginn der Freiluftsaison. Besonders nach den starken Auftritten bei den Hallensportfesten in Lauda, Weikersheim und Rimpar, wo zahlreiche Siege errungen wurden. hl