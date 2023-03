Starker Nachwuchs – verliert

Die Kunstturner des FC Hettingen waren zu Gast beim Favoriten Stadt TV Singen. Die rund 50 Zuschauer sahen einen spannenden Wettkampf in einer etwas kleineren Halle, als es die Turner aus Hettingen gewohnt sind. Auch ohne die beiden verletzten Christoph Schmelcher und Robert Balint lieferten die Sportler des FC bei der Bundesligareserve des StTV Singen einen ordentlichen Wettkampf ab. Vor allem die Talente Niklas Mackert und Dominik Linsler kamen zum Einsatz.

Da zeitgleich ein Oberligawettkampf in der Halle stattfand, wurde diesmal nicht in der üblichen olympischen Reihenfolge geturnt. Gestartet wurde an den Ringen. Hier zeigte David Dittrich mit gekonnten Kraft- und Schwungelemente eine gelungene Übung und wurde mit 10,65 Punkten belohnt. Auch Niklas Mackert turnte eine saubere Kür (9,35) und verhalf so zum ersten Gerätesieg (41,7:40,7).

Am zweiten Gerät, dem Boden, wurden Dominik Linsler und Finn Pfeil für ihre spektakulären Übungen mit jeweils 10,55 Punkten belohnt. Trotz der sauberen und guten Turnelementen holte die favorisierte Mannschaft aus Singen ihren ersten Gerätesieg (43,4:49,2).

Überragende Übung

Als nächstes ging es an das Seitpferd. Hier turne Rico Leitz unter anderem Kreisflanken und kann sicher in den Stand, so dass er wichtige Punkte für sein Team holte (9,3). Auch sein Turnkollege Pascal Briem zeigte eine überragende Übung und erzielt damit wertvolle 11,2 Punkte. Leider ging auch dieses Gerät an die Gastgeber aus Singen (40,2:42,65).

Am Reck ging es weiter: Hier zeigte David Dittrich seine gewohnt saubere Übung mit halber Drehung und freien Felgen (10,6). Da es wie bereits erwähnt zwei verletzungsbedingte Ausfälle bei den Turnern aus Hettingen gab, konnten am Reck nur drei Turner antreten, so dass das Ergebnis an diesem Gerät eindeutig ausfiel (32:44,8). Am vorletzten Gerät, dem Sprung, erzielte Nicolas Heck mit hervorragenden Elementen wie dem Tsukahara wichtige Punkte (11,95). Ebenfalls zeigte Tobias Schmelcher eine saubere Übung mit sicherem Stand (10,95). Dennoch reichten die Punkte nicht für einen weiteren Gerätesieg (43,9:49,8).

Auch wenn zwischendurch nicht klar war, ob die Turner ihre Übungen am defekten Barren zeigen konnten, gelang es den Gastgebern dann doch das Gerät soweit zu reparieren, dass es für den Wettkampf zur Verfügung stand. So präsentierte Pascal Briem eine imposante Kür am Barren, kam nach einem gesteckten Rückwärtssalto in den Stand und erzielte die Bestwertung an diesem Gerät (12,25). Auch Lukas Schmidt turnte eine saubere Übung am Barren (9,7). Aber auch dieses Gerät gewannen die Gastgeber (43,8:45,5). Trotz des eindeutigen Gesamtergebnisses von 245,0:272,65 zeigten sich die Trainer Tobias Schmelcher und David Dittrich, sowie Jugendtrainer Michael Schmelcher sehr zufrieden mit der Leistung ihrer ersatzgeschwächten Mannschaft. Vor allem Pascal Briem stach erneut durch seine imponierenden Übungen heraus und erzielte wiederholt in der Einzelwertung den ersten Platz (68,35). Sein Turnkollege Tobias Schmelcher ergatterte durch seine sauberen Übungen den dritten Platz der Einzelwertungen (59,3). Auch dieses Mal waren Anita Briem und Christof Mackert als Kampfrichter mitgereist.

Am kommenden Samstag, 1. April, findet das Finale der Verbandsliga statt.