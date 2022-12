Sport und Kirche wollen bewegen

Der 52. Studienkurs des Arbeitskreises Kirche und Sport der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat das Thema „Gemeinsame Stärken entwickeln! Was Kirche und Sport im Sozialraum miteinander bewegen können“. Der Kurs ist wie seine Vorgänger wiederum für alle interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich „Kirche und Sport“ ausgeschrieben. Er findet vom 25. Februar bis 4. März im Heim für Freizeit und Bildung („Silserhof“) in Sils Baseliga im Engadin (Schweiz) statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Ausschreibung zum 52. Studienkurs heißt es zum Thema unter anderem: „In unserer Gesellschaft sind viele Menschen zugleich Mitglied in einer Kirche und einem Sportverein. Viele Ehrenamtliche engagieren sich sowohl für ihre Gemeinde als auch für ihren Verein. Insofern tragen Engagierte in Kirche und Sport gemeinsam einen großen Beitrag für den Zusammenhalt in Stadt und Land, dem Sozialraum bei, der jeweils in der unmittelbaren Nachbarschaft beginnt.“

Synergien schaffen

Der 52. Studienkurs „Kirche und Sport“ möchte Impulsen im öffentlichen Sozialraum nachgehen und Beiträge liefern, wie innovative Kirchenentwicklung mit der Orientierung am Sozialraum (noch besser) funktionieren kann und so möglicherweise auch weitere Synergien für die Sportentwicklung geschaffen werden können.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Interview Evangelische Landesbischöfin kritisiert Tempolimit der Kirche Mehr erfahren

Zu den Referierenden gehören unter anderem: Dr. Thorsten Latzel (Düsseldorf), der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland und Sportbeauftragte der EKD, sowie der Sportwissen-schaftler und Theologe Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider vom Institut für Bewegungs- und Neuro-wissenschaft an der Deutschen Sporthochschule Köln.

Info: Weitere Informationen auch per E-Mail unter: jessica.jaworski@ekd.de.