Spitzenreiter erweist sich als zu stark

Wenn der Tabellen-Erste kommt, blicken die heimischen Spieler nicht nur starken Gegnern ins Auge, sondern meist auch Niederlagen. Nicht anders erging es der Herren-Mannschaft des Tennis-Clubs Tauberbischofsheim, der in der ersten Bezirksklasse die Spielgemeinschaft Mosbach/Waldstadt auf der eigenen Anlage empfing.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mosbach/Waldstadt kam nicht nur mit einer ungemein starken Mannschaft, sondern auch mit relativ jungen Spielern, die nur schwer zu stoppen waren. Die Niederlagen in den Einzeln waren in ihren Ergebnissen recht unterschiedlich. Bei Lukas Fleck fiel die Niederlage ziemlich klar aus. Bei Pierre Schmiedecke und Tim Hofmann flammte jeweils im zweiten Satz zumindest Hoffnung auf ein Tiebreak auf, aber beide hart umkämpfte Sätze gingen knapp verloren. Tobias Düll erzwang einen Match-Tiebreak nach einem erfolgreichen zweiten Satz, scheiterte dann jedoch in dieser verkürzten Form des dritten Satzes.

Siegreich waren auf Tauberbischofsheimer Seite nur Lucian Petre-Viziru und Jochen Häfner. Beide hatten einen knapp gewonnenen und einen deutlich herausgespielten Satz.

So stand es im Einzel 2:4 und nur ein Doppel-Wunder hätte die Niederlage verhindern können. Doch das Wunder trat nicht ein. Viziru/Häfner nahmen zwar die Sieges-Energie der erfolgreichen Einzel mit ins Doppel und zogen ihren Erfolg kurz und klar durch, doch die anderen zwei Doppel gingen – spiegelbildlich zu den Einzeln – verloren. so lautete das Endergebnis 3:6. Mosbach/Waldstadt wird aufsteigen, Tauberbischofsheim die Saison auf dem dritten Platz beenden. klsk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2