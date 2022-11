Spitze soll zementiert werden

Die Mixed-Volleyballer des VfB Reicholzheim blocken, baggern und schmettern am Wochenende für das heimische Publikum. Den Auftakt macht morgen die erste Mannschaft, die mit einer makellosen Serie mit vier Siegen aus vier Spielen in ihren zweiten Heimspieltag startet und nun ihre Tabellenführungunbedingt festigen will. Zu Gast sind ab 14.30 Uhr in der Reicholzheimer Turn- und Festhalle die VSG Rhein-Neckar und der TSV Jöhlingen. Nach dem Spiel der beiden Gastmannschaften muss die Mannschaft um Spielertrainer David Lampert etwa ab 16 Uhr mit einem konzentrierten Auftreten beweisen, dass sie zu Recht die Spitzenposition in der höchsten Mixed-Liga des Landes einnimmt.

Im ersten Spiel der Heimmannschaft trifft der VfB auf die VSG Rhein-Neckar. Nach ihrem Aufstieg als Meister der nördlichen Landesliga rangieren die Spieler aus dem Raum Mannheim aktuell mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen auf dem letzten Platz der Verbandsliga. Die Satzergebnisse lassen darauf schließen, dass die VSG streckenweise auf Augenhöhe mit erfolgreicheren Mannschaften spielen kann, es allerdings noch hier und da an Konstanz fehlt.

Das letzte Spiel des Tages bestreiten der VfB Reicholzheim und der TSV Jöhlingen. Als Aufsteiger aus der südlichen Landesliga ist das Mixed-Team aus dem Karlsruher Raum noch ein unbeschriebenes Blatt für die Einheimischen. Mit drei Siegen aus vier Spielen darf der Mannschaft aber bereits attestiert werden, dass sie in der Verbandsliga angekommen ist und durchaus eine schwere Aufgabe darstellen kann. Inwieweit das aber reichen wird, um die erfahrenen Volleyballer des VfB aus der Fassung zu bringen, bleibt abzuwarten.

Am Sonntag kämpfen dann die „Dinos“ ab 11 Uhr um wichtige Punkte in der Landesliga. Die zweite Mannschaft des VfB Reicholzheim trifft bei diesem Heimspieltag zum einen auf einen vermeintlich leichten Gegner und zum anderen auf eine „harte Nuss“. Die „Dinos“ selbst finden sich vor der wichtigen Standortbestimmung im Mittelfeld der Landesligatabelle wieder. Mit einem Sieg und einer Niederlage aus dem ersten Spieltag können sie am Sonntag aus eigener Kraft die Tabellenführung übernehmen, aber ebenso schnell auf den vorletzten Platz abrutschen. Insofern darf man durchaus auf einige spannende Momente hoffen.

Im ersten Spiel des Tages sehen sich die Volleyballer um Spielertrainer Karsten Burkard mit der SG HD-Kirchheim konfrontiert, die nach zwei Spielen noch ungeschlagen ist. Nach dem Aufeinandertreffen der beiden Gastmannschaften bestreitet dann erneut die Heimmannschaft ein Spiel – diesmal gegen die TG Laudenbach, die in dieser Saison bereits satte vier Niederlagen erlitten hat. jm