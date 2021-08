Spieler werden vorgestellt

17 Monate ist es her, dass die Fans von Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim ihre „Zauberer“ zuletzt live vor Ort haben spielen sehen. Die aktuellen Bestimmungen der regionalen Behörden besagen nun, dass bei einem Inzidenzwert von unter 35 die Hälfte der maximalen Zuschauerkapazität zugelassen werden kann. Vorausgesetzt sind ein Hygienekonzept, Am 20. August findet nun ab 18.30 Uhr die obligatorische Saisoneröffnung mit Spielervorstellung in der Hakro-Arena am Crailsheimer Volksfestplatz statt. Tickets dafür gibt es ausschließlich online. Infos hierzu gibt es auf der Homepage der hakro Merlins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den gesamten Erlös der Ticketeinnahmen spenden die Merlins an die Flutopfer der Region Hagen, Heimatstadt des Merlins-Kapitäns Fabian Bleck.

Das Hygienekonzept sieht folgende Punkte vor: Verkauf von personalisierten Tickets, Zulassung nur von Geimpften (vollständig), Genesenen (Nachweis über positiven PCR-Test) und Getesteten (zertifizierter Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, Selbsttest nicht zulässig), Desinfektionsstationen in der Hakro-Arena, FFP2- oder medizinische Maskenpflicht in der gesamten Arena - auch am Sitzplatz, keine Stehplätze, keine Tages- oder Abendkasse, Tickets können nur im Vorverkauf gebucht werden. anuf