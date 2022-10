Spielen Würzburger gegen Riesen groß auf?

Auswärts noch ungeschlagen, zuhause noch ohne Erfolgserlebnis: Das ist die Bilanz der Würzburg Baskets nach den ersten fünf Pflichtspielen der neuen Saison. Die nächste Chance auf den ersten Heimsieg folgt nun, allerdings könnte die Aufgabe kaum schwieriger sein: Am Sonntag um 15 Uhr sind die MHP Riesen Ludwigsburg in der tectake Arena.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sechs Siege aus den ersten sieben Pflichtspielen – auch nach der Ära John Patrick machen die Riesen bisher genau da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Patrick nahm nach neun Jahren, in denen der Klub achtmal die Playoffs erreichte, im Sommer seinen Abschied und wechselte nach Japan. Nachfolger ist sein Landsmann und ehemaliger Co-Trainer Josh King, der nach einem Jahr als Headcoach von USK Prag in Tschechien die sportliche Verantwortung in Ludwigsburg übernahm.

Von bisher zwanzig Begegnungen beider Klubs in Bundesliga und Pokal hat Ludwigsburg 13 gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen beim Abschieds-Heimspiel von Alex King im April entschieden die Würzburg Baskets für sich.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga A Hohenlohe, Staffel 3 Hochspannung an der Tabellenspitze Mehr erfahren

Beim 92:86 im letzten Heimspiel der Vorsaison gewannen die Unterfranken das letzte Viertel mit 35:28, ein 8:0-Lauf brachte kurz vor dem Ende den Sieg, und der ehemalige Ludwigsburger Desi Rodriguez war Top-Scorer mit 23 Punkten. Zuvor hatten die Riesen fünf Begegnungen in Folge gewonnen.