Spiel auf höchstem europäischen Niveau

Der CEFL-Bowl 2021: Am Samstag (Kickoff 15 Uhr) treten die Schwäbisch Hall Unicorns in Innsbruck bei den dort heimischen Swarco Raiders an. Das europäische Spitzenduell, für das im Tivoli Stadion Tirol 3000 Zuschauer zugelassen sind, wird mit großer Spannung erwartet.

AdUnit urban-intext1

Der letzte Besuch der Schwäbisch Hall Unicorns in Innsbruck liegt fünf Jahre zurück und man hat bei den TSG-Footballern nicht die besten Erinnerungen daran. Im Halbfinale zum Eurobowl XXX unterlag man den Swarco Raider damals mit 0:34 und schied damit aus dem europäischen BIG6-Wettbewerb aus. „Unsere Offense hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt“, erinnert sich der damalige Head Coach und heutige Unicorns-Sportdirektor Siegfried Gehrke an dieses Spiel.

Am Samstag soll das anders werden, auch wenn die Aufgabe nicht einfacher als damals ist. „Die Raiders sind seit vielen Jahren ein Topteam in Europa und auf allen Ebenen hervorragend organisiert“, weiß der heutige Haller Head Coach Jordan Neuman, der von 2011 bis 2013 als Offensive Coordinator bei den Innsbrucker Ligakonkurrenten Dacia Vikings in Wien tätig war. „Sie haben auch in diesem Jahr wieder sehr gute Trainer und außergewöhnlich gute Athleten in ihrem Team.“

Schwer im Halbfinale

Anders wie die Unicorns konnten die Swarco Raiders auf dem Weg ins Endspiel trotz Corona nicht nur ein Halbfinale sondern auch ein Viertelfinale bestreiten. Am 15. Mai bezwangen sie die Cisalfa Seamen aus Mailand mit 41:14. Mehr strecken mussten sie sich zwei Wochen später im Halbfinale gegen ihre ewigen innerösterreichischen Rivalen, die Dacia Vikings aus Wien. Mit 20:13 behielten sie aber auch in diesem Duell die Oberhand.

AdUnit urban-intext2

Das Viertelfinale der Unicorns gegen die Carlstad Crusaders (Schweden) fiel im Mai den Corona-Reiseauflagen zum Opfer. So gelangten die Haller direkt ins CEFL-Halbfinale, das sie in der Schweiz mit 35:21 gegen die Calanda Broncos gewannen. „Die Broncos sind ein starkes Team und sie haben uns den Weg ins Finale alles andere als leicht gemacht“, sagt Jordan Neuman in der Rückschau auf das Spiel in Chur.

Die Swarco Raiders rangieren in der Tabelle der Austrian Football League (AFL) derzeit auf dem zweiten Platz hinter den Dacia Vienna Vikings, gegen die sie im Hinspiel in Overtime die bislang einzige Niederlage in diesem Jahr einstecken mussten. Am vorigen Wochenende revanchierten sie sich im Rückspiel mit einem 27:24-Erfolg, bei dem sie bereits mit 7:21 in Rückstand geraten waren, zehn Sekunden vor Spielende aber den entscheidenden Touchdown erzielten. Die zentrale Figur im Raiders-Angriff ist der amerikanische Quarterback Sean Shelton, der schon seit sechs Jahren die Spielmacherposition in Innsbruck besetzt.

AdUnit urban-intext3

„Spiele wie das am kommenden Samstag sind der Grund dafür, dass wir in diesem Jahr an der CEFL-Runde teilnehmen“, sagt Neuman. „Wir suchen darin die Herausforderung, uns auf dem höchsten Level in Europa zu messen. Schon das Halbfinale gegen die Calanda Broncos hat gezeigt, dass das in der CEFL tatsächlich auch geboten wird.“

AdUnit urban-intext4

Das Team der Unicorns wird bereits am Freitag nach Innsbruck reisen. Auch Unicorns-Fans können in Innsbruck live dabei sein. Tickets gibt es unter tickets.raiders.at. Die Haller Fans treffen sich im Tivoli-Stadion in den Blöcken 13 und 14.