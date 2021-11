Zum letzten Gruppenspiel im Fiba- Europe-Cup treten die Hakro Merlins Crailsheim die lange Reise Richtung weißrussischer Hauptstadt an, wo das Team von Headcoach Sebastian Gleim auf Tsmoki Minsk trifft. In der ausgeglichenen Gruppe G stehen alle Mannschaften nach vier Spielen mit einer 2:2-Bilanz punktgleich da, so dass die verbleibenden zwei Duelle maßgeblich über ein Weiterkommen

...