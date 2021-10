Souveräne Auftaktsiege

TSV Buchen – BG Viernheim/Weinheim II 98:42

Buchen: Steinbach (17 Punkte/davon 5 Dreier), M. Linsler (15), Hartmann (13), L. Linsler (10), N. Linsler (10), Lemp (9/2), Heydler (8/2), Heizmann (7/1), Haas (3), Hotel (3), Oberhauser (3).

TSG Wiesloch II – TSV Buchen 47:86

Buchen: N. Linsler (18), Lemp (17/5), M. Linsler (17/1), Steinbach (12/2), Haas (6), L. Linsler (6), Hotel (5), Hemberger (3/1), Saur (2), Oberhauser.

Bei den Landesliga-Basketballern des TSV Buchen ist man sehr froh darüber, dass man auch nach der coronabedingten langen Durststrecke weiter auf das bewährte Spielerpersonal zählen kann. Zusätzlich hat Spielertrainer Christian Saur während der Saisonvorbereitung mit Ben Hemberger und Robin Hotel noch zwei talentierte Nachwuchsspieler in das Landesligateam integrieren können. Lediglich Co-Trainer Matthias Saur musste sein Engagement leider etwas reduzieren und steht ab dieser Saison daher nur noch als Aushilfe zur Verfügung.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit feierte das Buchener Team nun zwei souveräne Siege

Den erfolgreichen Saisonstart gilt es jetzt am morgigen Samstag, 23. Oktober, im Lokalderby gegen den TSV Billigheim zu bestätigen. Hochball zum Derby ist in der Sport- und Spielhalle Buchen um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. 3G-Nachweis und Maske sind für Zuschauer erforderlich. Weitere Spiele am Heimspieltag: Um 16 Uhr empfängt die zweite Herrenmannschaft die TG Sandhausen II und um 20 Uhr bestreitet die neugegründete dritte Herrenmannschaft ihr Spiel gegen die TG Sandhausen IV. ms