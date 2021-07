„Sonnige“ Ergebnisse

Sonne von oben, optimal gewässerter Boden von unten, Optimismus im Herzen und Siegeswille im Arm – das alles zusammen ergibt Siegesergebnisse für die Herren 65 und die Herren-Mannschaft des TC Tauberbischofsheim.

Die Gemeinsamkeiten beider Wettkämpfe auf der Heim-Anlage waren nicht nur die Siege, sondern auch die Platzierungen der Gegner: Mittelfeld, nahe der eigenen Mannschaft. Siege wurden erhofft, waren im Vorfeld bei ähnlicher Stärke aber nicht sicher.

Die Herren 65 erwarteten in der 1. Bezirksliga die Spielgemeinschaft Neckargemünd/Dilsberg. Klare Siege gab es dabei für Robert Kruck, Reiner Hammer und August Horn. Lothar Döring startete ähnlich, machte es aber im zweiten Satz für die Zuschauer noch ein wenig spannend, gewann ihn aber knapp. Otmar Schäfer verlor und Bernhard Heß gab aus gesundheitlichen Gründen auf. Das Zwischen-Ergebnis nach den Einzeln lautete schließlich 4:2. Döring/Schäfer drehten im Doppel voll auf und siegten, klar mit 6:1, 6:0. Kruck/Hammer legten ein langsameres Tempo vor. Im ersten Satz war ihre Partie noch ausgeglichen, im zweiten Satz gab es dann aber den deutlichen Sieg. Nur das Doppel Horn/Klaus Parr wurden zum richtigen Aufreger: Fast schon „untergegangen“ im ersten Satz, knapper Sieg im zweiten und dann spannendes, aber siegreiches Match-Tiebreak. Ergebnis am Ende für Tauberbischofsheim: 7:2.

Die Herren-Mannschaft trat gegen die Spielgemeinschaft Adelsheim/Sennfeld in der 1. Bezirksklasse an. „Kurz und schmerzlos“machten es auch hier drei Spieler: Pierre Schmiedeke, Adrian Brand und Tobias Düll. Sie legten mit zackigen Siegen vor. Ein wenig schwerer erkämpft war der Sieg von Sven Weinig. Jochen Häfner verlor und Lucian Petre-Viziru strapazierte gewaltig die Nerven der Zuschauer: Nach einem recht deutlichen Sieg im ersten Satz wurde der zweite zur Zitterpartie und mancher Zuschauer sah schon die Entscheidung im Match-Tiebreak. Petre-Viziru strafte die Zuschauer-Befürchtungen Lügen, verhinderte im zweiten Satz den drohenden Ausgleich und gewann knapp mit 6:4. Die Doppel boten dann nahezu alles, was so an Ergebnissen möglich war: Häfner/Schmiedeke verloren. Petre-Viziru/Düll bauten auf Spannung: Ersten Satz klar gewonnen, zweiten knapp verloren und gute Nerven beim Match-Tiebreak: 10:5-Sieg. Brand/Weinig bewegten sich in ähnlichen Spuren: ein gewonnener, ein verlorener Satz, Match-Tiebreak: komplett ausgeglichen, doch dann mit 8:10 verloren. Am Ende stand dennoch ein hart erkämpfter 6:3-Sieg für Tauberbischofsheim. klsk

