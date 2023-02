Sogar die Bundesliga ist nun möglich

Die Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim holten beim Doppelspieltag der 2. Bundesliga Süd zwei Siege und damit die volle Punktzahl. Der Klassenerhalt ist so bereits vier Runden vor Schluss gesichert. Mehr noch: Der Aufsteiger spielt sogar um die Meisterschaft mit.

Gegen Gastgeber Heidesheim waren die Schachfreunde als ausgeglichen besetzte Mannschaft zwar Favorit, musste aber lange um den Sieg zittern. Letztlich sorgte die Mittelachse mit Lukas Vlasak aus Tschechien und dem erneut starken Timothe Razafindratsima aus Frankreich für die Entscheidung beim knappen 4,5:3,5-Sieg. Beide Spieler agieren schon die gesamte Saison sehr erfolgreich und sorgen mit ihrer Nervenstärke in wichtigen Momenten für Mannschaftssieg.

Europameister am Brett

Dem französischen Jugendspieler scheint sein bisher größter Erfolg, der Gewinn der U16-Jugend-Europameisterschaft, Flügel zu verleihen. Seine dort gezeigte Nervenstärke kommt seinem Angriffsstil zugute und lässt ihn auch in komplizierten Stellungen zumindest die bessere Übersicht als sein jeweiliger Gegner behalten. Mit fünf Punkten aus sechs Partien ist der jüngste Spieler der Mannschaft auch der erfolgreichste. Auch in der Sonntagsbegegnung gegen den SV Hofheim war er wieder in diesem Stil erfolgreich und legte den Grundstein für den verdienten 5:3-Sieg. Rakotomaharo machte den Sack zu, indem er den stärksten Hofheimer Alexandr Shneider niederrang. Alle anderen Partien konnten die Kurstädter remis halten, ohne den Mannschaftsieg zu gefährden – ein weiterer Beweis für die ausgeglichenen Mannschaftsleistung.

Bei 10:2 Punkten liegt Bad Mergentheim direkt hinter Tabellenführer Ötigheim, die eine Begegnung weniger spielten. Mannschaftsführer Johannes Raps, der am zurückliegenden Wochenende mit zwei Remisen sein Soll souverän erfüllte, kann seine Truppe nun beruhigt auf die entscheidende Partie gegen Ötigheim in der nächsten Runde vorbereiten. Wenn man im Heimspiel am 25. Februar genauso nervenstark agieren wird wie im bisherigen Saisonverlauf, ist der Favorit schlagbar.

Die beiden anderen überregional agierenden Mannschaften der Schachfreunde wiederholten ihre Leistungen der Vorrunde: In der Verbandsliga verlor die „Zweite“ wieder und muss trotz 6:4 Punkten aufpassen, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die „Dritte“ gewann dagegen ihr Spiel in der Bereichsliga gegen den direkten Konkurrenten Mühlhausen und ist nun mit zwei Punkten Abstand Tabellenführer.