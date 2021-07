Silber und Bronze für die LG Hohenlohe

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der U18 und U20 in Langensteinbach gewannen von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim Anna Hellinger Silber im Speerwurf und Lia-Luisa Markert Bronze über 3000 Meter. Anna Hellinger qualifizierte sich gleichzeitig für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock.

Vier Athleten von der LG Hohenlohe hatten sich für diese Meisterschaften qualifiziert. Sie waren auf diesen Saisonhöhepunkt gut vorbereitet, denn allen gelangen neue Bestleistungen.

Anna Hellinger hat ihr Ziel erreicht und sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. © Hellinger

Neben der Silbermedaille freute sich Anna Hellinger (U18) ganz besonders über die erzielte Weite. 44,78 Meter bedeuteten gleichzeitig die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in Rostock. Danach sah es beim Einwerfen allerdings noch nicht aus. Die Werfer mussten sich auf einem Nebenplatz auf den Wettkampf vorbereiten, bevor sie dann erst kurz vor Wettkampfbeginn auf die Anlage konnten. Bei diesen Vorbereitungen landeten alle Würfe von Anna Hellinger weit entfernt von der neuen Bestleistung.

Auch die beiden ersten Würfe im Wettkampf waren nicht gut. Rücklage und Stemmphase mussten verbessert werden – und dies gelang ab dem dritten Wurf besser. Es folgte eine Steigerung auf die neue persönliche Bestleistung von 42,96 Meter. Mit dem letzten Wurf wurde diese sogar noch einmal getoppt. Der Wille, unbedingt die Norm zu den Deutschen Meisterschaften zu überbieten, beflügelte die Athletin offenbar. Der Speer landete bei 44,78 Meter. Damit war die Norm erfüllt und gleichzeitig der zweite Platz bei dieser Meisterschaft unter Dach und Fach. Es siegte Lorena Frühn (LG Offenburg) mit 46,16 Meter.

Über 3000 Meter lief Lia-Luisa Markert (U20) zu Bronze. Die Klasse U18 und U20 wurden zusammen gestartet. Zwei Läuferinnen der U20 setzten sich früh vom Feld ab. Die anderen Läuferinnen fanden sich zu Grüppchen zusammen. Die Gruppe um Lia-Luisa Markert durchlief die ersten 1000 Meter in 3:39 Minuten, die nächsten 1000 Meter absolvierte sie in 3:34 Minuten. Auf den letzten 200 Meter befand sich Lia-Luisa Markert in einer Dreier-Gruppe, die um Platz drei kämpfte. Ausgangs der letzten Kurve positionierte sich Lia-Luisa Markert sehr geschickt und sicherte sich am Ende den dritten Platz. Mit 10:41,86 Minuten stellte auch sie eine neue Bestzeit auf. Mia Jurenka (VfL Sindelfingen) war allerdings fast eine Minute schneller. Sie gewann in 9:42,74 Minuten.

In der Klasse U18 waren Carlotta Peppel und Sophia Quenzer über 100 Meter Hürden am Start. In den Vorläufen qualifizierten sich beide mit neuen Bestzeiten für das B-Finale. Carlotta Peppel erreichte 15,99 Sekunden und Sophia Quenzer 16,00 Sekunden. Im B-Finale steigerte sich Sophia Quenzer dann noch einmal auf 15,98 Sekunden. Carlotta Peppel lief hier dann 16,15 Sekunden. Im B-Finale waren es die Plätze vier und fünf. hl