Silber für Niclas Haak

Von den Baden-Württembergischen Waldlaufmeisterschaften in Essingen brachte Niclas Haak von der LG Hohenlohe/1.FC Igersheim die Silbermedaille mit nach Hause.

Rund 250 Läufer fanden beste Bedingungen und eine anspruchsvolle Strecke vor. Wechselnde Untergrunde aus Waldboden, Schotter und teilweise Asphalt sowie eine lange und selektive Steigung in der Streckenmitte hatte der anspruchsvolle Rundkurs zu bieten – einfach ideal für so eine Meisterschaft.

Niclas Haak erlief sich in Essingen den zweiten Platz. © Heß

Allerdings kamen erheblich weniger Läufer und Läuferinnen zu den Meisterschaften als in den Jahren vor Corona. „War die Beteiligung bei den männlichen Masterklassen noch gut, so müssen einem die Meldezahlen bei den jüngeren und den weiblichen Altersklassen schon Grund zur Sorge geben. Ein Trend, der zum Nachdenken zwingt“, so der Württembergische Leichtathletik-Verband nach der Veranstaltung.

Die Klassen U16 und U18 starteten daher gemeinsam. Mitit dabei Niclas Haak (M15) von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim. Nach einem Kilometer hatte sich der Favorit Tim Rodinger (Schwenningen) schon deutlich abgesetzt, Niclas Haak lief am Ende der Spitzengruppe und hatte zu diesem Zeitpunkt einen Vorsprung von 15 Sekunden auf Moritz Lang (Neckarsulm), den Dritten in der Klasse M15.

Nach der Steigung das gleiche Bild. Tim Rodinger führte uneinholbar, und Niclas Haak setzte sich weiter von Moritz Lang ab. So war dann auch der Zieleinlauf. Die Siegerzeit von Tim Rodinger betrug 12:41 Minuten, Niclas Haak erreichte nach 13:33 Minuten das Ziel und wurde damit Vizemeister. hl