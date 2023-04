Siegen „für die Zukunft des Vereins“

Zur Begegnung des 31. Spieltages in der Basketball-Bundesliga gastieren die Merlins Crailsheim am Dienstagabend bei den Veolia Towers Hamburg. Für beiden Mannschaften ist das Duell enorm wichtig, um Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Während sich die Hohenloher am Sonntag nur knapp dem FC Bayern München geschlagen geben mussten, kassierten die Hanseaten am Samstag eine herbe 80:123-Niederlage bei den Wölfen in Weißenfels. Tip-Off in der „edel-optics.de Arena“ ist um 20:30 Uhr. Magenta Sport überträg.

Es sind noch vier Spieltage in der BBL zu spielen und im Tableau ist noch nichts entschieden. Sowohl die Kämpfe um die letzten Playoff-Ränge und um den begehrten Rang 16 und dem gleichbedeutenden Ligaverbleib sind noch offen. Am Dienstagabend kommt es in Hamburg zum Krimi um enorm wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Nordlichter sind auf Wiedergutmachung aus. Auch „die Zauberer“ wollen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur und einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen.

Es ist das Duell zweier Klubs, die während der Saison personelle Anpassungen machten – besonders die Parallele auf dem Cheftrainerposten ist auffällig. Beide Vereine trennten sich im Verlauf der Spielzeit von ihren Headcoaches und übergaben den ehemaligen Assistant Coaches das Vertrauen. Nikola Markovic übernahm bei den Merlins für Sebastian Gleim und bei „den Türmen“ steht nach der Entlassung von Raoul Korner der Deutsche Übungsleiter Benka Barloschky an der Seitenlinie.

Für die Crailsheimer geht es nach drei so gut wie perfekten Saisons in dieser Spielzeit wieder darum, die Liga zu halten. Das „Überperformen“ mit vergleichbar deutlich niedrigerem Spieleretats als die Konkurrenten in den vergangenen Jahren führte zu Playoff und Pokalfinal-Teilnahmen. Jetzt geht es darum, das vor der Saison ausgeschriebene Ziel „Klassenerhalt“ zu erreichen.

Gutes Händchen

Die Norddeutschen hatten wohl intern mehr vor, als kurz vor Ende der Spielzeit auf dem 13. Platz zu stehen und eher nach unten als Richtung Postseason zu schauen. Eine Berg- und Talfahrt beschreibt die Saison der Towers ganz gut – allerdings ging es am vergangenen Samstag eher abwärts, als man sich beim MBC mit 43 Punkten unterschied aus dem „Wolfsbau“ schießen ließ. Nach der Trennung vom etatmäßig gesetzten Spielmacher Kendale McCullum bewiesen die Hamburger bei ihren Nachverpflichtungen ein gutes Händchen. Wenn man rein nach den Statistiken geht, sind die beiden neuen Anthony Polite und Ryan Taylor ihre besten Spieler. Die beiden Nachkömmlinge erzielen gemeinsam durchschnittlich knapp 25 Zähler. An guten Tagen strahlen sie auch unter den Körben in Person von Big Man Yoeli Childs Gefahr aus. Der Ex-Ludwigsburger kommt im Schnitt auf 11,1 Punkte und ist mit 6,3 gefangenen zweiten Bällen ihr bester Rebounder.

Bei den Crailsheimern ist derzeit der Litauer Arunas Mikalauskas immer wieder heiß gelaufen. Auch am Sonntag gegen Bayern München war es der Flügelspieler, der seine Farben mit vier versenkten Dreiern im Spiel hielt.

„In Hamburg treffen wir auf einen starken Gegner, der schon oft gezeigt hat, dass er gute Leistungen bringen kann. Wir können das Hinspiel nicht mit dem Spiel vergleichen, da sie vier neue Spieler haben, die ihnen ganz andere Qualitäten geben. Wir gehen sehr motiviert in das Spiel, vor allem nach den beiden Heimniederlagen zuletzt. Wir kämpfen für die Merlins-Familie und die Zukunft des Vereins“, blickt Merlins Headcoach Nikola Markovic auf das Spiel. auf