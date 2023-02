Sieg und Niederlage

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Frauenmannschaft des TV Niederstetten in der Landesliga Nord.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TV Niederstetten – TSV G.A. Stuttgart 1:3. Bereits in der Hinrunde hatte man sich den Stuttgarterinnen knapp geschlagen geben müssen. Deshalb ging man nun hoch motiviert in das Rückspiel. Wie schon so oft fand der TVN allerdings im ersten Satz nicht ins Spiel und musste diesen mit 18:25 an Stuttgart abgeben. Im zweiten Satz lief es dann deutlich besser. Druckvolle Aufschläge brachten den Gegner aus dem Spiel und auch die Angriffsschläge fanden ihr Ziel. Der Satz endete schließlich mit 25:20 – und damit hatte Niederstetten ausgeglichen. Auch der Anfang des dritten Satzes war erfolgsversprechend, denn die TVN -Frauen behielten lange die Nase vorn und führten mit 22:20. Die Gegnerinnen nutzten jedoch eine Schwächephase der Niederstettener Annahme aus und gewannen den Satz (22:25). Im hart umkämpften vierten Satz fand der TVN dann nicht mehr zur alten Stärke zurück und gab auch diesen und somit das Sgesamte piel an Stuttgart ab.

TV Niederstetten – SV Esslingen 3:1. Im zweiten Spiel des Tages traf auf den Tabellenletzten SV Esslingen. In dieser Partie sollte man eigentlich keine Probleme bekommen, so hat man natürlich gedacht. Doch startete man erneut schwach und es unterliefen viele Eigenfehler (Fehlaufschläge oder Angriffe, die im Aus landeten). So „schenkte“ man dem Gegner praktisch den ersten Satz (23:25). Im zweiten Satz fanden die Spielerinnen aus dem Vorbachtal in die Begegnung und gewannen deutlich mit 25:15. Auch im dritten Satz ließ man nichts anbrennen und brachte diesen mit 25:18 nach Hause. Doch im vierten Satz wollte plötzlich die Annahme nicht mehr beim Zuspieler landen und so kam der TVN wieder aus dem Konzept. Sichere Punkte wurden verschenkt und der Gegner witterte seine Chance. Eine Auszeit und ein taktischer Wechsel brachten jedoch den erwünschen Erfolg und so gewann der TVN den vierten Satz und damit auch das Spiel. Das Team stehet nun wieder auf dem zweiten Platz in der Landesliga Nord. Das Ziel „Aufstieg in die Oberliga“ ist somit weiterhin erreichbar.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Volleyball TSV Röttingen macht Sprung in die Regionalliga perfekt Mehr erfahren Württembergische Volleyballmeisterschaften U16 des TV Niederstetten holt Bronzemedaille Mehr erfahren

Für den TVN standen auf dem Feld: Sophie Brenner, Jessica Frick, Lotta Gehringer, Verena Henn, Rike Herrmann, Hannah Mehring, Wiktoria Omonkowska und Caroline Schröder. vh