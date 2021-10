Sieg für Wügner

Beim Golf-Club Bad Mergentheim wurde sowohl das Finale als auch das Spiel um Platz 3 des Spotex-Arena-Matchplays ausgespielt.

Das Matchplay in dieser Form wurde nun bereits zum vierten Male ausgetragen und mit Edwin Gramlich (2018&2019) in den Finals), Sven Emmert (2019&2020), Jens Dinkel (2020) und Martin Wügner standen erfahrene Golfer im Finale

Nach einer diesjährigen coronabedingten längeren Vorrunde gelangten über die KO-Runden Martin Wügner und Jens Dinkel ins Finale sowie Edwin Gramlich und Sven Emmert ins Spiel um Platz 3.

Beim Spiel um Platz 3 lag zunächst Sven Emmert vorne, aber Edwin Gramlich trumpfte in der zweiten Runde groß auf und er gewann schließlich noch, wobei die Entscheidung erst am allerletzten Loch fiel.

Im Endspiel führte Jens Dinkel in der ersten Runde leicht, aber Martin Wügner konnte gegen Mitte des Matches ausgleichen und ging dann sogar in Führung. Beide Spieler gewannen dann abwechselnd je ein Loch, bevor an Loch 16 Martin Wügner „2 up“ lag. Beide Spieler hatten hier einen ca. 4 Meter Put zum Birdie. Jens Dinkel hätte mit einem Birdie das Loch gewinnen oder zumindest teilen können, um das Match zu verlängern. Sein Birdieput blieb jedoch Zentimeter zu kurz und er spielte so das Par. Martin Wügner hatte nun seinerseits die Chance mit einem Birdieput die Partie zu gewinnen. Zielsicher und nervenstark versenkte er den langen Put zum Birdie und zum Matchgewinn.

Bei der anschließenden Siegerehrung durch Spielleiter und Organisator Jochen Hesser wurden die von Christian Kutirov gestifteten Sachpreise vergeben. Der Endstand: 1. Martin Wügner, 2. Jens Dinkel, 3. Edwin Gramlich, 4. Sven Emmert. gc