Bei der Hallenbezirksmeisterschaft der C-Junioren in Crailsheim fand das Team der SGM Weikersheim gut ins Turnier. Nach zwei siegen gegen weißbach und Pfedelbach sowie einem Unentschieden gegen Öhringen wurde man Gruppensieger. Nach einem Sieg im Halbfinale gegen Bühlerzell/Bühlertann antreten ging es im Finale nochmals gegen Öhringen. In einem intensiv geführten Spiel setzte sich die SGM Weikersheim in letzter Sekunde mit 1:0 durch und wurde ohne Niederlage verdient Bezirksmeister. Bild: SGM

