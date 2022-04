Sensationelle Testergebnisse

Die Nummer eins des deutschen Junior-Kartsports, Valentin Kluss, macht seinen Umstieg in den Formelsport perfekt: Der ADAC-Kart-Masters-Champion wird direkt nach seinem 15. Geburtstag Ende Mai sowohl in die italienische ACI-Formula-4-Championship als auch in deutsche ADAC-Formel-4-Meisterschaft einsteigen. Ermöglicht wird das durch eine deutsch-schweizerische Kooperation: Das brandneue, innovative Formel-4-Team PHM-Racing um den Start Up-Unternehmer Paul H. Müller aus Berlin hat sich zur Aufgabe gemacht, internationale Weltklassetalente bis in die Formel 1 zu begleiten.

Partner dieser Mission ist das erfolgreiche Schweizer Traditionsteam Jenzer Motorsport aus Lyss unweit von Bern. Neben Kluss ist auch der im vergangenen Jahr noch von Nico Rosberg betreute zweifache Kart-Vizeweltmeister Taylor Barnard (GB) in das Förderprogramm von PHM-Racing aufgenommen worden.

Weitere gute Nachrichten

Weitere gute Nachrichten gab es bereits vor einigen Wochen von offizieller Seite: Der Stiftungsrat des DMSB (Deutscher Motor-Sport-Bund) und der ADAC-Stiftung Sport verkündete im Februar die Übernahme des Bad Mergentheimer Gymnasiasten in den Kader des „Motorsport Team Germany“. Damit gelangt Kluss in die Reihe namhafter deutscher Piloten wie Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg, Pascal Wehrlein, und René Rast, die sich in der frühen Phase ihrer Karriere in gleicher Weise als förderungswürdig erwiesen haben.

Einzigartige Entwicklung

Der bisherige Mentor Robert Schlünssen fühlt sich bestätigt: „Valentin hat vor allem in den letzten drei Jahren eine einzigartige sportliche und persönliche Entwicklung durchlaufen. Seine Fähigkeiten stechen heraus, er gehört definitiv zu den größten Talenten der letzten Jahre. Diese Erkenntnis beginnt sich gerade zu verbreiten“, so der Deutsch-Däne, 2003 Formel Renault Vize-Europameister und seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten mit der Ausbildung von jugendlichen Motorsportlern befasst.

Noch weiter geht der Mexikaner Piero Rodarte, der Kluss bei seinem ersten Formel-4-Test im April 2021 in Aragon/Spanien gecoacht hat: „Merkt euch seinen Namen. Er wird einer der besten Formel-Rennfahrer der Welt werden . . .“ verkündete er voller Begeisterung auf seiner Facebookseite. Das Zitat des Mexikaners wurde bisher als „freundliche Spekulation“ gewürdigt. Die im März begonnenen Vorsaison-Tests für die italienische Formel-4-Meisterschaft deuten jedoch darauf hin, dass Rodarte richtig liegen könnte.

Für den ersten offiziellen Test im italienischen Misano wurde Kluss aus logistischen Gründen an ein norditalienisches Team vermittelt, das ihm ein älteres Formel-4-Fahrzeug der ersten Generation zur Verfügung stellte. Mit einem Erfahrungshorizont von gerade mal sechs Testtagen im 240 km/h schnellen Formel-4-Rennwagen ging es für den jungen Rennfahrer vor allem darum, weiteres Vertrauen aufzubauen.

Am Ende des zweiten Tages stand Kluss zur Verwunderung der Beobachter als Schnellster von insgesamt 20 Piloten ganz oben in der Zeitentabelle, noch vor dem brasilianischen Vizemeister Pedro Clerot und den beiden Erstplatzierten der letztjährigen dänischen Formel-4-Meisterschaft Noah Stromsted und Emerson Fittipaldi jun., Sohn des gleichnamigen Formel 1-Weltmeisters von 1972 und 1974. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Weltelite noch nicht vor Ort war, sorgte der Auftritt des jungen Deutschen verständlicherweise für enormes Aufsehen. In fast allen internationalen Fachportalen wurde davon berichtet und zum Teil wurde sogar darüber spekuliert, wie das möglich war.

Glücklich und dankbar

„Ich bin einfach glücklich und dankbar, dass mir PHM-Racing die Möglichkeit gibt, mich im Formelsport zu beweisen. Seit ich acht Jahre alt bin, träume ich davon. Jetzt gebe ich halt alles, diese Chance zu nutzen“, so die Erklärung des deutschen Ausnahmetalents. „Jetzt freue ich mich auf den nächsten Test.“ Der wird ab 15. April im königlichen Park von Monza ausgetragen. Danach stehen weitere Tests in Spa-Francorchamps (Belgien), Hockenheim und Spielberg (Österreich) an. Der 15. Geburtstag muss noch abgewartet werden, bevor Kluss Anfang Juni in Misano sein erstes Formel-4-Rennen bestreitet darf.

Management arbeitet hart

Begleitet wird die die spannende Testarbeit von einem im Hintergrund hart arbeitenden Management, das noch immer von der Familie des jungen Sportlers betrieben wird. Birgit Kluss, Inhaberin der Firma Fast Lane Project: „Die Suche nach geeigneten Partnern und Sponsoren hat jetzt begonnen. Für motorportbegeisterte Investoren ist Valentins Story sicher ein aufregendes Projekt mit spannenden Perspektiven.“

Aufgrund der hohen Kosten ist der Automobilsport in erster Linie Millionärs- und Rennfahrersprösslingen vorbehalten, vor allem wenn es sportlich eher durchschnittlich läuft.

„Leider fehlt uns das nötige Vermögen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir genügend Unterstützer und Werbepartner finden. So sehen es auch Paul H. Müller von PHM-Racing und die ADAC Stiftung Sport, die uns ermutigt haben, diesen Weg mit Valentin zu gehen“, so Birgit Kluss weiter. oz