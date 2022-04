Seckach weiter vor Niklashausen

Die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen zeigt an der Tabellenspitze das inzwischen gewohnte Bild: SV Seckach zwei Zähler vor SV Niklashausen II. Vor den beiden derzeit abgeschlagenen Mannschaften aus Oberwittstadt und Grünenwört rückt das Feld zusammen. TV Hardheim – SG Dörlesb./N. 9:7 TV Hardheim: Einzel: Oelerking, Kuhn, Kropf, Wagner, Gärtner, Danciu, Doppel: Oelerking/Kuhn, Kropf/Danciu, Wagner/Gärtner. SG Dörlesberg/Nassig: Einzel: Hönig, Hirschinger, Schulz, Betzel, Eirich, Leisering, Doppel: Hönig/Schulz, Hirschinger/Leisering, Betzel/Eirich. Spielverlauf: 1:0 Oelerking/Kuhn, 1:1 – 1:2 Hönig/Schulz, Betzel/Eirich, 2:2 Oelerking, 2:3 Hönig, 3:3 Kropf, 3:4 Schulz, 4:4 Gärtner, 4:5 – 4:6 Eirich, Hönig, 5:6 – 8:6 Kuhn, Kropf, Wagner, Gärtner, 8:7 Leisering, 9:7 Oelerking/Kuhn. In einer Begegnung der zweiten Tabellenhälfte siegte der TV Hardheim knapp gegen die SG Dörlesberg/Nassig. Die Eingangsdoppel gingen mit 2:1 an die Gäste, welche diese knappe Führung über die erste Hälfte der Einzel brachten und dann gar auf 6:4 für ihre Farben ausbauten. Die Gastgeber indes konterten mit vier Siegen in Folge hin zum eigenen 8:6-Vorsprung und vollendeten nach einem das Ergebnis verkürzenden Erfolg der SG schließlich zum hart umkämpften 9:7-Heimsieg. Spvgg Hainstadt II – SV Seckach 3:9 Spvgg Hainstadt II: Einzel: Okorafor, Ritter, Gentner, Meidel, Herberich, Gremminger, Doppel: Ritter/Gremminger, Okorafor/Herberich, Gentner/Meidel. SV Seckach: Einzel: Eckl, Siegmann, Thomaier, Parstorfer, Schall, Reichert, Doppel: Eckl/Siegmann, Thomaier/Schall, Parstorfer/Reichert. Spielverlauf: 0:1 – 0:3 Thomaier/Schall, Eckl/Siegmann, Parstorfer/Reichert, 1:3 Okorafor, 1:4 – 1:7 Eckl, Parstorfer, Thomaier, Reichert, Schall, 2:7 – 3:7 Gremminger, Okorafor, 3:8 – 3:9 Siegmann, Thomaier. SV Dertingen – ETSV Lauda 9:0 Das Gästeteam des ETSV Lauda trat zu dieser Begegnung nicht an. TSV Oberwittst. – SV Niklash. II 2:9 TSV Oberwittstadt: Einzel: Franz Eberhard, Brand, Daniel Eberhard, Wolz, Oschmann, Albrecht, Doppel: F. Eberhard/D. Eberhard, Brand/Oschmann, Wolz/Albrecht. SV Niklashausen II: Einzel: Anderlik, Seiler, Siegfried Sorger, Robert Sorger, Drach, Kohl, Doppel: Anderlik/Drach, S. Sorger/R. Sorger, Seiler/Kohl. Spielverlauf: 0:1 S. Sorger/R. Sorger, 1:1 Brand/Oschmann, 1:2 - 1:6 Seiler / Kohl, Seiler, Ander-lik, R. Sorger, S. Sorger, 2:6 Oschmann, 2:7 -2:9 Drach, Anderlik, Seiler. FC Hettingen – SC Grünenwört 9:0 Das Gästeteam des SC Grünenwört trat zu dieser Begegnung nicht an. hpw

