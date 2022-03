Seckach und Niklashausen weiter vorn

Von den angesetzten vier Partien in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen wurden nur deren zwei ausgetragen. In zwei Begegnungen trat je ein Team nicht an, die jeweiligen Gegner erhielten die Zähler kampflos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spitzenduo mit dem SV Seckach (9:6 beim TV Hardheim) und dem SV Niklashausen II (Sieg ohne Spiel) bleibt weiterhin unangefochten vorne. Hardheim – Seckach 6:9 Hardheim: Einzel: Oelerking, Kropf, Gärtner, Danciu, Sisow, Kleister, Doppel: Oelerking/Kropf, Gärtner/Danciu, Sisow/Andreas Meisel. Seckach: Einzel: Siegmann, Thomaier, Parstorfer, Schall, Reichert, Schneider, Doppel: Siegmann/Thomaier, Parstorfer/Reichert, Schall/Schneider. Spielverlauf: 0:1 Parstorfer/Reichert, 1:1 Gärtner/Danciu, 1:2 Schall/Schneider, 2:2 – 4:2 Oelerking, Kropf, Gärtner, 4:3 – 4:5 Parstorfer, Schneider, Reichert, 5:5 – 6:5 Oelerking, Kropf, 6:6 – 6:9 Parstorfer, Schall, Reichert, Schneider. Hardheim aus der unteren Tabellenhälfte der Bezirksklasse bot Spitzenreiter SV Seckach lange Zeit erfolgreich Paroli, ehe dieser mit Siegen im zweiten und im dritten Paarkreuz aus einer 6:5-Führung für die Hausherren noch einen 9:6-Sieg für die Gäste zimmerten. Zuvor ging der SV mit einem 2:1 aus den Doppeln heraus, was der TV in der Folge zur benannten eigenen Führung wandeln konnte. Die Hardheimer hatten ihre diesmal stärksten Akteure mit Thomas Oelerking und Oliver Kropf im Spitzenpaarkreuz, das im Einzel unbesiegt blieb. Hainstadt II – Grünenwört 9:0 Das Gästeteam trat zu dieser Begegnung nicht an. Dertingen – Hettingen 9:6 Dertingen: Einzel: Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Hill, Dinkel, Doppel: Braun/Hill, Keller/Holzmann, Semmler/Dinkel. Hettingen: Einzel: Münch, Wachter, Frank, Koß, Wegert, Bechtold, Doppel: Münch/Wachter, Frank/Koß, Wegert/Bechtold. Spielverlauf: 1:0 Braun/Hill, 1:1 Münch/Wachter, 2:1 – 3:1 Semmler/Dinkel, Braun, 3:2 Münch, 4:2 Keller, 4:3 Frank, 5:3 – 6:3 Hill, Dinkel, 6:4 – 6:6 Münch, Wachter, Frank, 7:6 – 9:6 Holzmann, Hill, Dinkel. Dörlesberg/N. – Niklas. II 0:9 Das Heimteam trat zu dieser Begegnung nicht an. hpw