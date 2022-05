Seckach und Niklashausen punktgleich

Nach dem vorletzten Spieltag in der Tischtennis-Bezirksklasse gibt es nach der Niederlage des SV Seckach beim FC Hettingen zwei an Minuszählern gleichwertige Teams an der Spitze: Seckach und Niklashausen II. Im unteren Tabellendrittel sind die Entscheidungen bereits gefallen. FC Hettingen – SV Seckach 9:5 Hettingen: Einzel: Münch, Wachter, Frank, Kilian, Koß, Wegert, Doppel: Münch/Wachter, Frank/Koß, Kilian/Wegert, Seckach: Einzel: Eckl, Siegmann, Thomaier, Parstorfer, Schall, Reichert, Doppel: Eckl/Sieg-mann, Thomaier/Schall, Parstorfer/Reichert, Spielverlauf: 1:0 Münch/Wachter, 1:1 Eckl/Siegmann, 2:1 Kilian/Wegert, 2:2 – 2:4 Siegmann, Eckl, Parstorfer, 3:4 Kilian, 3:5 Reichert, 4:5 – 9:5 Wegert, Münch, Wachter, Frank, Kilian, Koß. Der FC Hettingen gewann gegen den SV Seckach mit 9:5 und fügte dem gastierenden Spitzenreiter die ersten Punktverluste der gesamten Saison bei. Die Gastgeber waren mit 2:1 aus den Eingangsdoppeln heraus gekommen. Danach gingen vier der nächsten fünf Begegnungen an die Seckacher, die sich damit eine 5:3-Führung erspielt hatten. Anschließend kippte das Match komplett, die Gastgeber punkteten sechs Mal am Stück. Jeder Hettinger Spieler trug in dieser Phase einen Einzelsieg bei, was sich zum 9:5-Mannschaftserfolg summierte. Spvgg Hainst. II – TSV Oberwitt. 9:0 Das Gästeteam des TSV Oberwittstadt trat nicht an. SC Grünenw. – SG Dörlesb./N. 3:9 Grünenwört: Einzel: Felde, Oetzel, Grein, Hörtreiter, Weimann, Seipp, Doppel: Felde/Oetzel, Grein/Hörtreiter, Weimann/Seipp, Dörlesberg/Nassig: Einzel: Hönig, Volker Goldschmitt, Hirschinger, Kunkel, Hardy Goldschmitt, Schulz, Doppel: Hönig/Schulz, V. Goldschmitt/Kunkel, Hirschinger/H. Goldschmitt, Spielverlauf: 1:0 Felde/Oetzel, 1:1 – 1:4 Hönig/Schulz, Hirschinger/H. Goldschmitt, V. Goldschmitt, Hönig, 2:4 Grein, 2:5 – 2:8 Hirschinger, Schulz, H. Goldschmitt, Hönig, 3:8 Oetzel, 3:9 Hirschinger. ETSV Lauda – SV Niklash. II 1:9 Lauda: Einzel: Appel, Lerke, Storch, Herrmann, Muhr, Berger, Doppel: Appel/Lerke, Storch/Herrmann, Muhr/Berger, Niklashausen II: Einzel: Anderlik, Rist, Heß, Seiler, Hamann, Ries, Doppel: Rist/Ries, Anderlik/Seiler, Heß/Hamann, Spielverlauf: 0:1 Anderlik/Seiler, 1:1 Storch/Herrmann, 1:2 – 1:9 Heß/Hamann, Rist, Anderlik, Seiler, Heß, Ries, Hamann, Anderlik. SV Dertingen – TV Hardheim 9:5 Dertingen: Einzel: Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Hill, Seubert, Doppel: Braun/Hill, Keller/Holzmann, Semmler/Seubert, Hardheim: Einzel: Oelerking, Kropf, Wagner, Wagner, Gärtner, Danciu, Kleister, Doppel: Danciu/Kleister, Oelerking/Kropf, Wagner/Gärtner, Spielverlauf: 0:1 Oelerking/Kropf, 1:1 Keller/Holzmann, 1:2 Wagner/Gärtner, 2:2 Braun, 2:3 Oelerking, 3:3 – 6:3 Keller, Holzmann, Hill, Seubert, 6:4 Oelerking, 7:4 – 8:4 Semmler, Keller, 8:5 Gärtner, 9:5 Hill. hpw

