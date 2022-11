Sechster nationaler Titel

Chris Bennet Bröker ist zum sechsten Mal Deutscher Meister bei den Football-Freestylern geworden, und zwar in der Disziplin „Battle“, in der es für ihn der zweite nationale Titel war. Chris Bennet Bröker ist 23 Jahre alt und gebürtiger Boxberger. Er lebt in Trennfurt am Main und hat sein Trainingszentrum auf dem Freizeit- und Ferienreiterhof in Dornberg im Odenwald. Wie die meisten Jungs hat er zunächst einmal mit dem Fußballspielen angefangen. Fünf Jahre war er damals alt. Dann kam zwei Jahre später Tennis dazu, danach auch noch Tischtennis. Als er zwölf Jahre alt war, hat er zum ersten Mal einen Football-Freestyle-Profi erlebt – „uns sofort Feuer gefangen“, wie er in einem früheren Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten betonte. „Im Freestyle kann ich meine Einzigartigkeit ausdrücken. Wenn dann ein neuer Move oder eine neue Kombination aus mehreren Tricks endlich funktioniert, bekomme ich unbeschreibliche Glücksgefühle“. Die vom Deutschen Freestyle Fußball-Bund organisierten Titelkämpfe fanden in Heilbronn statt. ptt/Bild: Thomas Kircher

