Der Vorstand des Badischen Fußball-Verbandes hat eine Anpassung der Spielordnung §17 zur Wartefrist für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 beschlossen. Die Sechs-Monats-Frist kommt bis zum 31. Oktober 2021 nicht zur Anwendung, es sei denn, sie war bereits am Ende der Wechselperiode II (1. Februar2021) abgelaufen.

Das Vereinswechselrecht sieht eigentlich vor, dass für Transfers von Herren und Frauen in den Wechselperioden die Zustimmung des abgebenden Vereins oder eben eine pauschalierte Entschädigung erforderlich ist.

Die Spielordnung legt hierzu eine Ausnahme fest: Danach können Spielerinnen und Spieler auch ohne Zustimmung des abgebenden Vereins und außerhalb der Wechselperioden ein Spielrecht für einen anderen Verein erhalten, wenn sie nachweislich mindestens sechs Monate nicht mehr gespielt haben.

Bereits im Januar hatte der Verbandsvorstand aufgrund der Aussetzung des Spielbetriebs die Aussetzung der Sechs-Monats-Frist bis zum offiziellen Saisonende am 30. Juni 2021 beschlossen, damit Spieler, die Ende Oktober 2020 ihr letztes Pflichtspiel bestritten haben, nicht ohne Zustimmung des abgebenden Vereins wechseln können. Da die Saison mittlerweile sogar abgebrochen wurde, ist eine Anpassung der Sonderregelung notwendig. Ohne diese Anpassung würde die ganz überwiegende Anzahl der Spieler nach aktueller Rechtslage ein Pflichtspielrecht zum 1. Juli auch ohne Zustimmung der abgebenden Vereine erhalten. Um zu verhindern, dass sich nahezu sämtliche Spieler zur neuen Saison 2021/22 ohne Zustimmung und ohne Zahlung einer Entschädigung einem neuen Verein anschließen können, gilt die Aussetzung der 6-Monats-Frist bis 31. Oktober 2021.

Im Ergebnis führt die Änderung im Wesentlichen dazu, dass die Spieler, die nur aufgrund des Lockdowns keine weiteren Einsätze seit dem 29. Oktober 2020 hatten, so gestellt werden, als wäre die Saison regulär zu Ende geführt worden. Spieler, die bereits davor pausiert hatten, und zum Beispiel zuletzt im Frühjahr 2020 zum Einsatz kamen, wären nicht betroffen und könnten weiterhin ein sofortiges Spielrecht erhalten, weil in diesen Fällen die Sechs-Monats-Frist bereits zum Ende der Wechselperiode II am 1. Februar 2021 abgelaufen war.

Die Änderung gilt lediglich für Wechsel ohne Zustimmung des abgebenden Vereins. Wechsel mit Zustimmung bleiben von der Anpassung unberührt. kg

