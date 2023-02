Schwung aus dem Januar mitnehmen

Zum Start in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga empfangen die Hakro Merlins Crailsheim am Sonntag, 5. Februar, um 20.30 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen die Niners aus Chemnitz. Nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage in der aktuellen Saison stehen sich die beiden Europe-Cup-Teilnehmer bereits ein drittes Mal auf nationalem Parkett gegenüber. Das Pokalspiel ging an die Merlins, das Liga-Hinspiel an die Sachsen.

Nach schwierigem Saisonstart gewannen die „Zauberer“ aus Hohenlohe im Januar vier Spiele in Folge und festigten ihren Platz im Tabellenmittelfeld. Nach der Niederlage gegen Meisterschaftsanwärter Alba Berlin am vergangenen Wochenende beendete Crailsheim die Hinserie auf Platz 11.

Die Sachsen absolvierten aufgrund ihrer Corona-Pause zum Saisonstart bislang erst 15 Partien und stehen mit einer 9:6-Bilanz auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Head Coach Rodrigo Pastore besticht schon seit Jahren durch ihre gute Verteidigung, viel Athletik und offensiv starkem Teamplay. Dabei spielen die Niners, die am Freitag bereits in würzburg gespielt haben, häufig mit kleinen Aufstellungen. Kevin Yebo ist im aktuellen Team der einzig nominelle Center. Der 26-Jährige kam vor dieser Spielzeit von Bremerhaven nach Sachsen und wusste sofort auch in der Bundesliga zu überzeugen.

Die Topscorer der Chemnitzer spielen jedoch auf den Flügelpositionen. Der Ungar Marko Filipovity führt die Mannschaft mit 14,7 Punkten an, der Litauer Mindaugas Susinskas spielte bereits vergangene Saison bei den Niners und knüpft an seine Leistungen vom Vorjahr an. Auf den Guard-Positionen teilen sich der ehemalige Braunschweiger Arnas Velicka, Wes Clark sowie der deutsche Nationalspieler Nelson Weidemann die Spielzeit.

Neben dem Aufbauspieler stehen mit Verteidigungsspezialist Dominic Lockhart, Youngster Jason George und Jonas Richter drei weitere Spieler im DBB-Dunstkreis im Kader. Für die Ende Februar anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominierte Bundestrainer Gordon Herbert bereits Weidemann, George und Richter. Damit stellt Chemnitz die meisten deutschen Spieler in der Länderspielpause.

„Wir erwarten ein mental und physisch schwieriges Spiel“, sagt Merlins Headcoach Nikola Markovic vor der Begegnung. „Wir haben in dieser Saison zwei unterschiedliche Spiele gegen Chemnitz gezeigt. Im Hinspiel haben sie uns ihr ganzes Potenzial gezeigt, wir haben physisch nicht dagegen gehalten. Ich hoffe, dass uns das in der Vorbereitung auf das Spiel hilft. Wenn wir als offensiv und defensiv geschlossene Mannschaft auftreten, haben wir vor unseren großartigen Fans eine Chance ein gutes Spiel zu bestreiten.“

Die Merlins stehen in den nächsten Wochen unter „Dauerstress“: Am kommenden Mittwoch, 8. Februar, kommt der türkische Vertreter Gaziantep zum Europe-Cup-Showdown nach Hohenlohe. Am Samstag, 11. Februar, sind die „Zauberer“ dann in Göttingen gefordert, ehe am Dienstag, 14. Februar, Alba Berlin zum Rückspiel nach Ilshofen kommt. Dann steht eine zweiwöchige Pause an. cd