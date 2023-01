Schönes Wetter im Süden, schlechtes im Norden

Die einen lassen das Jahr ruhig und relaxt ausklingen andere beenden es sportlich, unter anderem wie bei den zahlreich angebotenen Silvesterläufen. Zum Jahresabschluss stellten dabei Läufer der LG Hohenlohe-1. FC Igersheim recht erfolgreich ihre Laufstärke bei Läufen am Schliersee und in Mühlen in Schleswig Holstein unter Beweis.

Unterschiedlicher hätte es bei diesen Veranstaltungen nicht sein können. Die einen im Süden und die anderen im Norden Deutschlands am Start – und so unterschiedlich war auch das Wetter. Beim Lauf um den Schliersee herrschten beste Laufbedingungen, dagegen war der Lauf in Mühlen etwas für Hartgesottene mit Regen, Wind und Matsch.

Mit 850 Läufern in Mühlen wurden nicht ganz die Zahlen der Vorjahre erreicht, aber alles lief bestens, so auch für Hellena Hugenberg (W12). Die jugendliche Läuferin vom 1. FC Igersheim tritt langsam in die Fußstapfen ihrer Mutter Dr. Jutta Hugenberg, die den Mühlener Silvester Hauptlauf über 10 Kilometer schon fünf Mal gewonnen hat.

Die 12-jährige Hellena Hugenberg ließ auf der Strecke über 3 Kilometer das gesamte weibliche Läuferfeld hinter sich. 170 Läufer und Läuferinnen begaben sich auf die Strecke. Schon nach kurzer Zeit war zu erkennen, dass Hellena Hugenberg in dem großen Läuferfeld vorne mitlaufen kann.

Als Vierte des Gesamtlaufes hatte sie am Ende nur drei Männer vor sich. Es siegte schließlich Benedikt Hintze (BW Lohne/M40) in 11:17 Minuten. Hellena Hugenberg erreichte nach starkem Endspurt in 12:15 Minuten das Ziel. Auf dem zweiten Platz in der Frauenwertung landete Melina Holm (U18) mit einer Zeit von 12:38 Minuten.

Rund um den Schliersee traten 300 Läufer an. Die Laufstrecke verläuft 7,6 Kilometer entlang des Seeufers um den Schliersee, schönen Waldabschnitten und bietet neben der sportlichen Herausforderung einen atemberaubenden Ausblick auf das Bergpanorama der Bayerischen Voralpen.

Mit dabei waren aus Igersheim Frank und Alea Menikheim. Die Strecke ist auf der ersten Hälfte leicht wellig und die zweite Hälfte ist flach. Frank Menikheim (M50) lief einen Schnitt von 4 Minuten und belegte in der Klassenwertung M50 den zweiten Platz in 29:56,6 Minuten. Seine Tochter Alea lief in der Klasse WU15 das erste und letzte Drittel der Strecke etwas schneller, im Mittelteil hat sie sich die Kräfte etwas eingeteilt. In der Frauenwertung belegte Alea Menikheim unter 120 Starterinnen den 19. Platz und war außerdem Siegerin in ihrer Altersklasse WU16 in 36:47,1 Minuten. hl