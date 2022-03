Schlussmarathon vor Augen

Saisonendspurt für die Hakro Merlins Crailsheim. Mit 21 absolvierten Spielen haben die Zauberer am wenigsten Spiele aller Teams in der easyCredit BBL bestritten.

Nun wurden, mit der Ausnahme von zwei Heimspielen gegen Göttingen und Chemnitz, alle verbleibenden Auftritte der Crailsheimer terminiert. Die bereits gekauften Tageskarten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Ab sofort können die Hakro Merlins die Arena Hohenlohe voll auslasten, es gilt weiterhin die 3G Regelung. Tickets sind unter https://hakro-merlins.reservix.de erhältlich.

Noch 13 Spiele fehlen den Hakro Merlins Crailsheim, um die reguläre Saison abzuschließen. Mit einer 12:9-Bilanz stehen sie aktuell auf dem achten Tabellenplatz und befinden sich mitten im Kampf um die Playoff-Plätze.

Nun wartet jedoch ein echter Schlussmarathon auf die Hohenloher, bis zum 8. Mai müssen die verbleibenden Hauptrundenpartien gespielt werden. Los geht es mit drei Auswärtsspielen beim FC Bayern Basketball (27. März, Live auf Sport1), Brose Bamberg (29. März) und den Hamburg Towers (1. April). Danach folgen die Heimspiele gegen den MBC (6. April, 20.30 Uhr) sowie Heidelberg (9. April, 18 Uhr). Bereits drei Tage später trifft die Mannschaft von Sebastian Gleim in Niedersachsen auf die Basketball Löwen Braunschweig (12. April), ehe dann wieder zwei Heimauftritte gegen Bayreuth (16. April, 20.30 Uhr) und Berlin (20. April, 20.30 Uhr) folgen.

Die Spieltage 32 bis 34 finden, wie ursprünglich angesetzt, vom 23. April bis zum 1. Mai statt. Zunächst treffen die Zauberer in Ludwigsburg auf die MHP RIESEN (23. April), bevor sie am Freitag, 29. April, um 20.30 Uhr Frankfurt empfangen. Zum 34. Spieltag gastiert man am Sonntag , 1. Mai, 15 Uhr in Ulm.

Die Heimspiele gegen Göttingen und Chemnitz müssen noch final terminiert werden, die bereits gekauften Tageskarten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

