Schafft Hainstadt die optimale Ausbeute?

Die Bezirksliga Ost der Herren beschließt an diesem Wochenende die Saison 2021/22. Hinter manchen Mannschaften steht das Fragezeichen, ob sie überhaupt antreten können oder, falls „ja“, in welcher Aufstellung.

Spannung verspricht allerdings , wer sich retten kann und wer in der Relegation gegen den Abstieg antreten muss. SG Höpfingen/Walldürn – Spvgg Hainstadt (Freitag, 20. Mai, 20 Uhr). Die SG Höpfingen/Walldürn (12:22) hat den Meister Spvgg Hainstadt (34:0) zu Gast. Die SG steht momentan auf einem Platz, der den Klassenerhalt bedeuten würde, hat aber den TTC Korb direkt im Nacken. Die Spvgg hat den Meistertitel bereits in der Tasche und wohl das Ziel, mit komplett weißer Weste durch die Saison 2021/22 zu kommen. Die Hainstadter sind Favorit der Partie. TSV Assamstadt – TTC Limbach (Freitag, 20. Mai, 20 Uhr). Für beide Teams geht es um nichts mehr. Der TSV Assamstadt (6:26) ist definitiv abgestiegen, der TTC Limbach (18:14) steht mit positiver Bilanz in der vorderen Hälfte der Tabelle und hat sein Saisonziel wohl übertroffen. Von den spielerischen Möglichkeiten her ist ein kompletter TTC höher einzuschätzen als die Gastgeber. In der Hinrunde siegte der TTC mit 9:3. FC Külsheim II – TTC Korb (Freitag, 20. Mai, 20.15 Uhr). Der FC Külsheim II (17:17) empfängt den TTC Korb (11:23). Die Brunnenstädter liegen tabellarisch jenseits von Gut und Böse, haben manchmal mit personellen Problemen zu kämpfen. Der TTC, momentan auf dem Relegationsplatz nach unten, liebäugelt jedoch damit, die SG Höpfingen/Walldürn am letzten Spieltag noch überholen zu können. Dazu könnte ein Unentschieden reichen, bessere Chancen hätten die Gäste bei einem Sieg. TSV Tauberbischofsheim – TSV Assamstadt (Samstag, 21. Mai, 17 Uhr). Der TSV Tauberbischofsheim (16:18) und der TSV Assamstadt (6:26) spielen zum Ausklang der Saison um die berühmte goldene Ananas. Die Tauberaner liegen im Mittelfeld der Bezirksliga, haben in der Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde an Schlagkraft eingebüßt. Die Assamstadter haben die Möglichkeit zu einem halbwegs versöhnlichen Abschluss trotz bereits feststehendem Abstieg. TTC Limbach – TV Eberbach (Samstag, 21. Mai, 18 Uhr). Mit dem TTC Limbach (18:14) und dem TV Eberbach (19:15) begegnen sich Tabellennachbarn. Im Prinzip geht es um Rang drei in der Abschlusstabelle. Je nach Ausgang des Spiels der Limbacher tags zuvor in Assamstadt reicht einer der beteiligten Mannschaften ein Unentschieden zum dritten Platz nach Ende der Saison. In der Vorrunde gewann der TTC mit 9:4. BJC Buchen II – TTC Schefflenz (Samstag, 21. Mai, 19.30 Uhr). In der letzten Partie der Saison zwischen dem BJC Buchen II (7:27) und dem TTC Schefflenz (28:6) ist der Favorit mit einem Blick auf die Punktestände klar zu ermitteln. Die Buchener verabschieden sich aus der Bezirksliga, der TTC hat ein vorbereitendes Spiel hinsichtlich der Aufstiegsrelegation. In der Begegnung der Vorrunde holten die Schefflenzer beim 9:3 zwei Zähler. hpw

