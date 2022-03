Savage verlässt die Merlins

Auf eigenen Wunsch hin wurde der Vertrag von Small Forward Jared Savage bei den Hakro Merlins Crailsheim mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der US-Amerikaner kehrte vergangene Woche zu GS Lavrio zurück. Bereits in der Saison 2020/21 ging er für die Griechen in der Basket League auf Korbjagd, ehe er an die Türme der Jagst wechselte. Savage kam in 16 Ligaeinsätzen, davon sechs in der Starting Five, auf durchschnittlich 5.3 Punkte und absolvierte neun internationale Partien für die Zauberer.

Mitte Juli 2021 zog es Jared Savage in seinem zweiten Jahr in Europa nach Hohenlohe und er stand gleich in der ersten Partie der Bundesliga, dem 111:84-Heimsieg über s.Oliver Würzburg, in der Starting Five. In den darauffolgenden Begegnungen kam er auf durchschnittlich knapp 20 Spielminuten.

Mit 16 Punkten und sechs Rebounds – seiner Bestleistung im Zauberer-Dress – wurde der Flügelspieler im Fiba-Europe-Cup-Hinspiel Mitte Dezember gegen den belgischen Vertreter Telenet Giants Antwerp zum „Merlin of the Match“ gewählt. Aufgrund der isländischen Nachverpflichtung Jon Axel Gudmundsson und der in der Liga greifenden Ausländerregel stand der 24-Jährige letztmals Ende Januar gegen die EWE Baskets Oldenburg für die Crailsheimer auf dem Parkett.

Savage gab daraufhin seinen Wechselwunsch bekannt. Die Merlins kamen seinem Anliegen entgegen und lösten den Vertrag mit dem Forward mit sofortiger Wirkung auf. Die laufende Saison wird er in Griechenland bei GS Lavrio beenden. Mit dem Champions-League-Teilnehmer gelang dem US-Amerikaner in der vergangenen Spielzeit überraschend die griechische Vizemeisterschaft.