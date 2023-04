Saisonziel Klassenerhalt erreicht

Trotz einer ersatzgeschwächten Mannschaft sicherten sich die Kunstturner des FC Hettingen beim Ligafinale in Singen den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Mit einem voll besetzten Reisebus fuhren die Sportler zusammen mit ihren Fans nach Singen.

Die rund 500 Zuschauer sahen ein spannendes Finale mit imposanten Turnübungen auf höchstem Niveau. Die Turner aus Hettingen starteten am Barren. Hier präsentierte Robert Balint eine saubere Kür mit Schwung in den Handstand und erzielte 10,3 Punkte. Auch sein Turnkollege Tobias Schmelcher zeigte eindrucksvolle Elemente und wurde mit 11,25 Punkten belohnt. Insgesamt erzielten die Turner des FCH am Barren 43,75 Punkte.

Am Reck ging es weiter. Hier legte Pascal Briem wie gewohnt eine imponierende Kür dar und zeigte verschiedene Ausführungen mit höchster Schwierigkeit und Doppelsalto als Abgang (11,25 Punkte). Robert Balint musste an diesem Gerät verletzungsbedingt unterbrechen, ging jedoch über die Schmerzgrenze hinaus und turnte seine Kür fertig. Da die FCler an diesem Gerät kein Ersatzturner als Joker hatten, erzielten die Mannschaft trotzdem 33,95 Punkte. Weiter ging es am Boden, an dem Pascal Briem wiederholt eine eindrucksvolle Leistung zeigte und wertvolle 11,95 Punkte erhielt. Auch Tobias Schmelcher zeigte mit einem gestreckten Vorwärtssalto eine sehr gute Übung und kam sicher zum Stand (10,4 Punkte). Insgesamt erzielten die Turner hier 43,35 Punkte.

Beeindruckende Übung

Am nächsten Gerät, dem Pferd, zeigte Rico Leitz mit Kreisflanken eine erfolgreiche und saubere Übung (9,9 Punkte). Am Seitpferd erreichten die Kunstturner 37,8 Punkte. Am vorletzten Gerät, den Ringen, bot Spezialist Lukas Schmidt mit gekonnten Kraftelementen eine beeindruckende Übung (10,55 Punkte). Auch sein Turnkollege David Dittrich präsentierte eine imposante Übung mit Schwung- und Kraftelementen (10,55 Punkte). So erreichte die Mannschaft wichtige 43,05 Punkte.

Zuletzt war der Sprung an der Reihe, an dem Nicolas Heck einen sauberen Tsukahara turnte und mit 11,75 Punkten belohnt wurde. Auch Finn Pfeil zeigte einen sauberen Handschlag Überschlag und erreichte 10,65 Punkte. Insgesamt erhielten die Kunstturner aus Hettingen 44,85 Punkte.

Mit einem Gesamtergebnis von 246,75 Punkten erreichte der FC Viktoria Hettingen den vierten Platz der Verbandsliga und sicherte sich so den Klassenerhalt. Die Trainer Tobias Schmelcher und David Dittrich sowie Jugendtrainer Michael Schmelcher waren sehr zufrieden mit der erbrachten Leistung. „Die Turner haben ihr volles Leistungspensum abgerufen“, sagten die Trainer. Vor allem die Leistung von Pascal Briem und Tobias Schmelcher wurde belohnt: Pascal Briem erreichte mit 67,4 Punkten die beste Einzelwertung aller sechs Mannschaften in diesem Ligafinale. Tobias Schmelcher sicherte sich mit 62,2 Punkten den dritten Platz der Einzelwertungen. Das Saisonziel wurde erreicht und dies trotz der personellen Engpässe mit dem zeitweisen Ausfällen von den Sechskämpfern Christoph Schmelcher und Robert Balint.

Dieser Erfolg war nur möglich durch die geschlossene Teamleistung, was auch Kapitän Pascal Briem unterstrich. In dieser Saison starteten folgende Turner in der Verbandsligamannschaft: Finn Pfeil, Dominik Linsler, Sebastian Wiese, Robert Balint, Pascal Briem, Nicolas Heck, Niklas Mackert, Rico Leitz, Christoph Schmelcher, Lukas Schmidt, Trainerduo David Dittrich und Tobias Schmelcher.