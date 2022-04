Saison auf Platz vier beendet

Ungewohnt früh machten sich die Damen 1 des TV Niederstetten auf in die Region Stromberg/Kleinsachsenheim. Dementsprechend riefen sie im ersten Satz auch ihr gewohntes Niveau nicht ab und waren zu träge auf dem Spielfeld unterwegs, um die Gegnerinnen irgendwie zu beeindrucken. Den ersten Satz direkt abzugeben, war eigentlich gar nicht das, was sie sich für diesen letzten Spieltag vorgenommen hatten. Da sie in Minimalbesetzung angereist waren, war allerdings auch Wechseln keine Option. In den zweiten Satz starteten die Damen wacher und sammelten trotz einiger Abstimmungsfehler genug Punkte, um den Satz mit 25:17 zu holen. Zu Beginn des dritten Satzes bekamen die Vorbachtalerinnen die Aufschläge des Gegners nicht in den Griff und es galt, den 7-Punkte-Rückstand noch rechtzeitig aufzuholen. Mit mentaler Stärke und einer überragenden Teamleistung holten sie sich letztlich den Satz mit 27:25

Durch diese Aufholjagd nahmen die Damen den Strombergerinnen den Kampfgeist. Den vierten Satz überließen sie Niederstetten mit 25:11 Punkte und die Damen glänzten zum Ende der Saison noch einmal mit schönen Spielzügen. Somit beendete die Mannschaft aus Niederstetten die Saison in der Landesliga Nord mit einem guten vierten Platz. Es spielten Emily Dod, Lotta Gehringer, Lisa Heilmann, Rebecca Henn, Verena Henn, Mona Meinikheim.

