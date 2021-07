Saison 19/20 wird doch noch fortgeführt

Nach anderthalbjähriger Pause im Mannschaftsschach hat der badische Verbandstag kürzlich mit einer knappen Mehrheit von 30:29 Stimmen der anwesenden Delegierten entschieden, die 8. Verbandsrunde der Saison 2019/20 bereits eine Woche später mit einem speziellen Hygienekonzept fortzuführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die gegensätzliche Meinung der Basis in den Vereinen zu dieser Frage drückte sich augenscheihnlich in einer Reihe von Spielabsagen und kampflosen Aufgaben gesamter Wettkämpfe aus, wobei mögliche Ab- und Aufstiege sogar völlig außer Acht gelassen wurden. Ein oder zwei Absagen von zum Beispiel fünf angesetzten Partien in einer Spielklasse waren die Regel, vier Absagen waren beileibe keine Ausnahmen.

Der Schachclub BG Buchen hatte die Ansicht vertreten, die „alte“ Runde 2019/20 zu stornieren, wie es fast alle anderen Sportarten auch getan haben. Die durch die Fortführung angestrebte Gerechtigkeit wird nun nach Ansicht des SC BG Buchen wohl ad absurdum geführt. Dies zeigt sehr deutlich ein Beispiel aus der Verbandsliga Nord: SK Mannheim-Lindenhof lässt den Tabellenführer SF Karlsruhe I mit einem kampflosen 8:0 Meister werden – und bei einer erneuten Absage (Mannheim-Lindenhof muss am Schlusstag auswärts bei Karlsruhe II antreten) könnte sich SF Karlsruhe II den Klassenerhalt sichern.

Der Schachclub BG Buchen II trat zum achten Verbandsspieltag der noch unbeendeten Saison 19/20 in der Verbandsliga Nord zu Hause gegen den SK Ladenburg an und hat trotz des enorm wichtigen 5,5:2,5-Erfolgs bei nun 6:14-Mannschaftspunkten den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche, da Mitkonkurrent SF Bad Mergentheim II zu Hause überraschend gegen SF Karlsrtuhe II mit 3,5:4,5 verloren hat. Randbemerkung dazu: Durch den kampflosen Sieg der Karlsruher „Ersten“ konnte die „Zweite“ drei Spieler aufbieten, die in der laufenden Saison auch schon für Karlsruhe I nominiert waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Siegpunkte für die Odenwälder holten IM Zoltan Hajnal (Brett 2), FM Istvan Mede (3), Mannschaftsführer Carsten Gogollok (5), Karlheinz Eisenbeiser (6) und Dirk Arlt (8). Hinzu kam ein sicheres Remis von Bernhard Greis an Brett 4 gegen den Ex-Adelsheimer Dr. Stefan Feil. Niederlagen bezogen Matthias Beckert am Spitzenbrett gegen den Internationalen Meister Vadim Chernov und Patrick Schleißinger, der an Brett 7 etwas unglücklich gegen Henryk Chernov, den Sohn des IM am Spitzenbrett, unterlag.

SC BG Buchen III holte in der Bezirksklasse Heidelberg/Odenwald im Heimspiel gegen den SC Malsch ein 4:4-Unentschieden und kletterte bei nun 8:8-Mannschaftspunkten auf den guten sechsten Rang hoch, Damit ist man nicht mehr abstiegsgefährdet. Die Siegpunkte holten Mika Trunk, Steffen Dosch und Ruben Ziegler, die zwei Unentschieden Gabriel Hirsch und Tillman Schmucker. eb