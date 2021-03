Die Defense der Schwäbisch Hall Unicorns erfährt zur GFL-Saison 2021 weitere Verstärkung: Mit dem 33-jährigen Corey Chapman wechselt ein sehr erfahrener Spieler von den Stuttgart Scorpions nach Hall. Aus den vielen Lokalderbys zwischen den beiden baden-württembergischen Spitzenteams ist Chapman bei den Unicorns und ihren Fans kein Unbekannter.

Corey Chapman freut sich auf seine neue Aufgabe bei den Unicorns. © Philipp

„Aus jährlich zwei Spielen kennen wir Corey gut und den gemeinsamen Kontakt zwischen uns gibt es schon seit einigen Jahren“, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman. „Jetzt haben sowohl unsere Kaderbesetzung als auch Coreys Ideen gut zusammengepasst und ich freue mich sehr, ihn bald in einem Unicorns-Trikot zu sehen.“

Dreimal in den Playoffs

Chapman kam 2013 zu den Stuttgart Scorpions. Zuvor studierte und spielte er von 2006 bis 2011 an der renommierten Purdue University in West Lafayette (Indiana) in der höchsten US-College-Division. Als Stammspieler der Scorpions schaffte es der in Stuttgart als Fitness- und Athletik-Trainer arbeitende US-Amerikaner in der GFL dreimal in die Playoffs und in seiner Karriere brachte er es bislang auf 49 Quarterbacksacks sowie 80 Tackles mit Raumverlust.

Der 1,90 Meter große und 102 Kg schwere Corey Chapman sagt über sein neues Team: „Die Unicorns haben eine große Tradition und sind eine starke Repräsentanz des europäischen Footballs.“ Seine Ziele für die Saison 2021 formuliert der erfahrene Verteidiger so: „Ich möchte dem Team alles geben und ich will dazu beitragen, die stärkste Defense-Line in Europa zu stellen und den German Bowl zu gewinnen.“

„Corey ist ein starker Führungsspieler mit viel Charakter“, sagt Jordan Neuman. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass er seine Rolle im Team finden und eine starke Ergänzung unseres Kaders sein wird.“