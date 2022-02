Routine und jugendlicher Elan sind der Erfolgsmix

Der letzte Wettkampf der laufenden Saison der Luftgewehrschützen in der Landesliga Ost wurde am Sonntag ausgetragen. Wie alle Wettkämpfe wurde auch dieser unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung als Fernwettkampf ohne Zuschauer absolviert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gegner des TSV Marbach war diesmal der TV Epfenbach. Mit einem 4:1 gewannen die Schützen aus Marbach auch den letzten Wettkampf der Saison. Durch diesen Erfolg sichert sich der TSV Marbach ohne Punktverlust die Meisterschaft in der Landesliga Ost 2022.

Was wird aus der Relegation?

Die Saisonbilanz kann sich durchaus sehen lassen, mit sieben Siegen aus sieben Wettkämpfen, 14:0 Mannschaftspunkten sowie 28:7 Einzelpunkten. Die Meisterschaft bedeutet normalerweise gleichzeitig auch die Teilnahme an der Relegation zur Oberliga, die im Landesleistungszentrum in Pforzheim ausgetragen wird. Inwieweit diese Relegation aber in der Corona-Saison 2022 stattfinden wird ist aktuell noch in Klärung beim Badischen Sportschützenverband.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zufriedener Trainer

Rückblickend auf die Saison ist Trainer Helmut Schillinger stolz und zufrieden mit der erbrachten Leistung seines Teams, sieht aber auch noch Potenzial nach oben. Dieses Potenzial heißt es nun, in den Trainingseinheiten zu erarbeiten, um es bei den zukünftige Aufgaben und Herausforderungen abrufen zu können.

Mit einem Team aus Routine und Erfahrung in Kombination mit jugendlichem Elan hat der TSV Marbach wieder eine Mannschaft geformt, die an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen kann und Freude für die Zukunft macht.

Hier die Ergebnisse der Einzelduelle im Detail:

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Philipp Ziegler 382 gegen Daniela Hefner 385; Johannes Maurer 385 gegen Katharina Beuchert 387; Jens Braun 378 gegen Benedikt Schulz 380; Robin Emmerich 386 gegen Fabian Göll 372; Andreas Schmitt 367 gegen Amelie-Viviane Fleckenstien 375. ö fag

Info: Weitere Informationen zum TSV Marbach finden Sie auf der Homepage www.tsv-marbach.net