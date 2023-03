Röttinger U20 ist Nordbayerischer Meister

Die männliche U20 (A-Jugend) des TSV Röttingen gewann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Nordbayrische Meisterschaft.

In der Vorrunde gelang dem TSV Röttingen ein Auftaktsieg gegen VC 06 Hirschaid mit 2:0 (25:14, 25:16). Dann folgte eine verdiente Niederlage gegen den Vertreter aus Mittelfranken, den TV Bad Windsheim, mit 1:2 im Tiebreak (26:24,13:25,14:16). Dies bedeute nur den zweiten Platz nach der Vorrunde. Im deshalb notwendigen ewrsten Ko-Spiel um den Einzug ins Halbfinale ging es gegen den TB/ASV Regenstauf aus der anderen Vorrundengruppe. Getragen von den erfahrenen Bayernligaroutiniers Jonas Mehring und Emil Steinride siegten die Jungs mit 2:0 (25:16, 25:19).

Im Halbfinale wartete am Sonntagmorgen der favorisierte Gruppenerste der Vorrunde aus Zirndorf. Das Röttinger Team riefen jedoch eine Spitzenleistung ab und bezwangen den Mittelfränkischen Meister überraschend klar mit 2:0 (25:19, 25:13). Damit war nicht nur das Finale, auch das das Ticket zur Bayrischen Meisterschaft hatte man jetzt definitiv schon in der Tasche. Im Finale folgte die Krönung. Gegen die Vertretung des SC Memmelsdorf, die überraschend den TV Bad Windsheim im zweiten Halbfinale deutlich besiegt hatte, überzeugte Röttingen ganz besonders im ersten Satz. Die Oberfranken aus Memmelsdorf wurden beim 25:8 geradezu deklassiert. Doch Memmelsdorf zeigte sich zu Beginn des zweiten Satzes kämpferisch und ging mit 12:6 in Führung. Nach einer Auszeit von Coach Bernd Dollmann fassten sich die Röttinger ein Herz und kämpften sich Punkt für Punkt zurück. Es gelang der Ausgleich zum 19:19. Dank einiger Sprungflatteraufschläge von Dod setzte sich Röttingen danach vom Gegner etwas ab und gewann noch den Satz (25:21) und damit die gesamte Meisterschaft.

Die U20 des TSV Röttingen spielt nun am 25. März in München um die Bayerische Meisterschaft, In der Vorrunde trifft man dabei erneut auf den TSV Zirndorf siwie auf den MTV München.

Es spielten: Lennart Katzschner, Jamie Rohner, Noah Nebl, Nojus Barth, Emil Steinride, Jonas Mehring, Hardy Dod, Christian Gehringer, Lukas Roth und Levin Hümmert. bd