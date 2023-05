Röttinger U14 auf Platz 7 in Bayern

Die Bayerischen Meisterschaften der männlichen Jugendvolleyballer in der Altersklasse U 14 fanden in schwaig bei Nürnberg statt. Für diese Titelkämpfe hatte auch das Team des TSV Röttingen qualifizier.

Bereits zu Beginn des Turniers zeigte sich sehr schnell, dass die Jungs völlig zurecht bei der Meisterschaft der zwölfbesten Mannschaften aus ganz Bayern vertreten waren.

Der Bundesligist ASV Dachau hatte seine Jugendmannschaft ins Rennen geschickt, gegen die das Röttinger Team zunächst antreten musste. Hier zeigten die Jungs keine Angst und starteten perfekt wie aus dem Lehrbuch mit Annahme, Zuspiel und Angriff. Nachdem mit zwei Assen weitere Punkte im Aufschlag geholt wurden, stand es bereits 3:0 für Röttingen. So war es nur konsequent, dass das Spiel am Ende mit 2:0 Sätzen an Röttingen ging.

Auch im weiteren Verlauf des Turniers zeigten die jungen Taubertäler ihr taktisches und technisches Können und unterlagen lediglich den ihnen körperlich überlegenen Mannschaften, so dass die Röttinger Jungs zurecht stolz auf sich sein dürfen, dass lediglich sechs Teams aus ganz Bayern am Eende vor ihnen abschnitten.

Für den TSV Röttingen war das erzielte Ergebnis eine wichtige Standortbestimmung für die Qualität der geleisteten Jugendarbeit im überregionalen Vergleich. „Wir haben hier eine unglaublich tolle Truppe, die ihr Potential noch lange nicht ausgeschöpft hat“, so ist man sich beim TSV Röttingen sicher.

Für den TSV Röttingen spielten: Julian Appel, Laurin Baudisch, Fredric Endres, Laurens Johne, Ben Kade, Mark Kellermann, Linis Kraft, Nico Lang. tsv