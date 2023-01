Röttinger Sieg im Spitzenspiel

SC Memmelsdorf – TSV Röttingen 2:3 (25:23,18:25,25:19,20:25,12:15)

Röttingen: H. Dollmann, L. Dollmann, Gehringer, Gohsrich, Katzschner, Mehring, Metzger, Ott, Steinriede, Wunderlich.

Zuschauer: 150.

Die erste Partie des neuen Jahres führte die Bayernliga-Volleyballer des TSV Röttingen in den Bamberger Vorort Memmelsdorf. Das Spitzenspiel dort hatte im Hinblick auf das Meisterschaftsrennen in der Bayernliga höchste Brisanz.

Von Beginn an bekamen die Zuschauer einen sehr spielfreudig und stark aufschlagenden Tabellenführer auf der einen Spielfeldhälfte, aber auch einen gut eingestellt und ebenso aufopferungsvoll kämpfenden SCM, auf der anderen Netzseite zu sehen.

Offener Schlagabtausch

Platzierte Sprungaufschläge setzten den SCM direkt unter Druck. Röttingen erspielte sich in dieser Phase des ersten Spielabschnittes direkt eine 13:7-Führung. Diesen Vorsprung hätte man mit konstanter Leistung eigentlich verteidigen müssen. Doch der TSV verlor unerwartet den Spielfluss. Der SCM besann sich zur Satzmitte auf seine Spielstärke und erkämpfte sich nun Breakpunkt um Breakpunkt. So kam es zu einem offenen Schlagabtausch in der Crunch-Time des ersten Satzes. Röttingen zeigte Nerven und ließ zum Satzende klare Aktionen vermissen, so dass Memmelsdorf den ersten Durchgang mit 25:23 entschied.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Röttingen wieder seine Gewinnermentalität. Platzierte Sprungaufschläge, gepaart mit clevere Angriffshandlungen an die Blockhände der Memmelsdorfer, führten immer wieder zu Punktgewinnen. Aus einer perfekten Annahme des Annahmeriegels um Ott, Metzger und Kapitän H. Dollmann setzten die Röttinger Zuspieler Gohsrich und L. Dollmann Angreifer auf allen Positionen durch schnelle und variable Pässe ein, so dass kein Doppelblock gestellt werden konnte. Steinriede sorgte in dieser Phase mit wuchtigen Angriffen über die Mitte für Erstaunen bei den Gastgebern. Die Angriffe des SCM entschärfte Wunderlich mit zahlreichen erfolgreichen Blocks, so dass Röttingen den Satz am Ende mit 25:18 dominierte.

Im dritten Spielabschnitt folgte die Antwort des Gastgebers. Nahezu alle Angriffsaktionen der Memmelsdörfer führten zu direkten Punkten. Platzierte Aufschläge der Heimmannschaft ermöglichten in Block und Abwehr immer wieder die passende Reaktion auf die Angriffe der Röttinger. Auch Auszeiten des TSV-Trainerteams Dollmann/Mehring, die den erkrankten Chefcoach Gehringer vertraten, führten zu keiner signifikanten Stabilisierung. Zeitweilig lag Röttingen mit zehn Punkten in Rückstand. Am Ende ging der Satz völlig verdient mit 25:19 an den SCM.

Den Spielverlauf im vierten satz kann man gestrost als „wellenartig“ bezeichnen. Führungen der einen Mannschaft wurden immer wieder von mehreren Breakpunkten der Gegenseite beantwortet. Es war wieder ein offener Schlagabtausch. Röttingen stabilisierte den Spielaufbau und überzeugte wieder durch Sprungaufschläge der Stammspieler und gefährliche Float-Aufschläge der eingewechselten Nachwuchstalente Christian Gehringer und Lennart Katzschner. So ging dieser satz mit 25:20 an den TSV.

Im Entscheidungssatz am Drücker

Nach gut zwei Stunden Spielzeit sollte nun der Tie-Break die Entscheidung in dieser Partie herbeiführen. Röttingen war zu Beginn direkt am Drücker, platzierte seine Sprungaufschläge wiederholt punktgenau an die Außenlinien des Spielfeldes. Beim Seitenwechsel (8:4) hatte man bereits einen kleinen Vorsprung. Der SCM gab allerdings nicht auf und erkämpfte sich einige Breakpunkte. Letztendlich blieb der TSV Röttingen aber stabil und verwaltete seinen Vorsprung aus der Anfangsphase des Satzes sicher und gewann den Entscheidungssatz mit 15:12.

Damit hat Röttingen die Tabellenführung nicht nur verteidigt, sondern sogar ausgebaut. Das nächste Spiel des TSV ist am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr in der Sporthalle in Niederstetten. Gegner ist dann erneut der Tabellenzweite aus Memmelsdorf. Das ist dann sicherlich das vorentscheidenden Spiel im Kampf um den Titel in der Volleyball-Bayernliga Nord und dem Aufstieg in die Regionalliga. do