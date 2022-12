Röttingen verteidigt Tabellenführung

TV/DJK Hammelburg II – TSV Röttingen 0:3 (20:25,17:25,14:25)

Röttingen: H. Dollmann, L. Dollmann, Gohsrich, L. Mehring, J. Mehring, Metzger, Steinride, Wunderlich.

In nur 80 Minuten Spieldauer schlugen die Volleyballer aus dem Taubertal mit einer soliden Leistung die Hammelburger Bundesligareserve.

Röttingen begann die Partie gegen den Tabellenletzten im ersten Satz etwas unkonzentriert. Hammelburg setzte anfänglich wirkungsvoll Sprung-Flatteraufschläge ein, um gegen die Röttinger den ein oder anderen Punkt zu machen. Mit zunehmender Satzdauer stellte sich der Annahmeriegel der Röttinger auf die taktischen Mittel der Gegner. Am Ende des Satzes hieß es 25:20 für Röttingen.

Im zweiten Satz geriet Röttingen zunächst mit sieben Punkte in Rückstand, ehe die Annahme um Hannes Dollmann, der den verletzten Libero Ott vertrat, die Aufschläge des Hammelburgers David Baden verarbeiten konnte. Dann schlug die Stunde von Jonas Mehring, der erstmals in die Stammformation rückte. Er punkte im Service und startete mit gefährlichen Float-Aufschlägen eine Aufholserie. Röttingen glich zur Satzmitte aus und spielte nun wie aus einem Guss, wobei besonders Neuzugang Emil Steinriede mit druckvollen Aufsteigern über die Mitte Eindruck beim Gegner machte und immer wieder von den Zuspielern perfekt angespielt wurde. So ging auch dieser Satz mit 25:17 an Röttingen-

Im dritten Satz überzeugten die Röttinger erneut und machten mit sehenswerten Sprungaufschlägen mächtig Druck. Am Ende hieß es hier dann sogar 25:14 und die Patie war mit 3:0 gewonnen.

Das letzte Bayernliga-Heimspiel des TSV Röttingen im Kalenderjahr 2022 findet am heutigen Samstag, 3. Dezember, um 19 Uhr in die Großsporthalle Niederstetten statt. bd