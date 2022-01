Röttingen hält Kontakt zur Spitze

TSV Röttingen – TSV Neunkirchen am Brand 3:0 (25:19/25:22/25:18)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Röttingen: Baumann, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Fries, Gabriel, Gohsrich, Mehring, Metzger, Ott, Jannik Rein, Nico Schulz, Leon Wunderlich.

Gut aus der verlängerten Winterpause gekommen sind die Bayernliga-Volleyballer des TSV Röttingen. Gegen Neunkirchen am Brand gewann man 3:0. © TSV

Ende November 2021 hatten die Verbände den Spielbetrieb vorübergehend wegen der Pandemie ausgesetzt und die Volleyballer in die vorgezogene Winterpause geschickt. Ab dem neuen Jahr beschloss der Bayerische Verband die Fortführung der Saison. Für die Volleyballer endete damit eine Phase der Ungewissheit. Bayern entschied sich für eine Verlängerung des Spielbetriebs bis in den Mai, um die entfallenen Partien nachzuholen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach der eineinhalbmonatigen Zwangspause traten die Röttinger Bayernliga-Volleyballer gleich gegen den Dritten der Tabelle an. Mit Neunkirchen am Brand schlug in Niederstetten ein starker Gegner aus dem Großraum Erlangen auf, der Dank vieler Studenten aus der nahen Universitätsstadt gleich über fünf Herrenteams im Spielbetrieb verfügt. Die erste Mannschaft in der Bayernliga hatte vor dem Jahreswechsel einen echten Lauf und die Teams aus Bayreuth, Memmelsdorf und Ingolstadt klar besiegt. Eine Partie auf Augenhöhe wurde erwartet, wobei die bessere Form nach der Winterpause den Ausschlag geben konnte.

Im ersten Satz erarbeiteten sich die Röttinger vor 120 Zuschauern einen leichten Vorsprung. Beiden Teams merkte man die Pause an. Die Zuspiele waren zu Beginn auf beiden Seiten ungenau, wenngleich Röttingen die schwierigen Pässe durch Elrond Gabriel im Außenangriff besser verwertete. In einem noch unspektakulären ersten Durchgang verteidigte Röttingen den Vorsprung mit einigen sehenswerten Abwehraktionen von Libero Stefan Ott und baute diesen gegen Satzende leicht aus mit direkten Aufschlagpunkten von Kapitän Hannes Dollmann zum 25:19-Satzgewinn.

Die Gäste veränderten ihre Taktik im zweiten Satz und setzten ihren Mittelangriff in Szene, so dass ein leichter Vorsprung der Heimmannschaft gegen Satzmitte von Neunkirchen abgefangen und gedreht werden konnte. Neunkirchen stand mit ihrem Zweitliga erfahrenen Libero Dominik Seller nun gut in der Abwehr und neutralisierte die Röttinger Angreifer, die den Ball phasenweise nicht im Spielfeld des Gegners unterbrachten.

Nico Schulz spielt groß auf

Nun entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit zahlreichen guten Aktionen der Gäste. Neunkirchen sah beim Spielstand von 22:19 bereits wie der Satzgewinner aus. Doch TSV-Mittelangreifer Nico Schulz im Service hatte sich vorgenommen, den Satz noch zu drehen. Fast im Alleingang sorgte er nun mit riskanten, aber druckvollen Sprungaufschlägen für Ratlosigkeit in der Annahme von Neunkirchen und behielt auch nach einer Auszeit der Gäste die Konzentration. Zurecht wurde er nach dem Spiel zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt. Dank seiner Einzelleistung drehte Röttingen den Satz mit sechs Punkten in Folge zum 25:22-Satzgewinn.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im dritten Durchgang hielten die Röttinger die Konzentration hoch, und mit Paul Metzger und Leon Wunderlich sorgten nun frische Angreifer für Durchschlagskraft im Angriffsspiel. Zudem hatte Röttingen erfolgreiche Block- und Abwehraktionen und sorgte mit vermehrten Angriffen über Mitte für mehr Variabilität, die den generischen Blockspielern die Orientierung erschwerte. Neunkirchen warf noch einmal alles in die Waagschale und wechselte.

Aber Röttingen hatte an diesem Tag die besseren Aktionen und das Heimpublikum im Rücken. Verdient siegte der TSV Röttingen glatt nach drei Sätzen und hat weiter zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. bedo