Rimpar stellt die Weichen

Mit dem Linksaußen, der in dieser Saison den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft hat, hat handball-Zweitligist Rimpar Wölfe nun eine Einigung für die Fortführung der Zusammenarbeit gefunden. Mit dem gebürtigen Kitzinger ist es abermals die Geschichte eines lokalen Talents, welches im „Wolfsrevier“ den Weg zu den Profis gemeistert hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schömig bleibt

Linus Dürr bleibt auch zur kommenden Saison „ein Wolf“ und wird seiner entsprechenden Tätigkeit weiterhin im Tandem mit Dominik Schömig nachgehen, welcher ebenfalls kürzlich sein Arbeitspapier verlängert hatte. Damit verbindet die beiden nicht nur die Position und der kürzlich verlängerte Kontrakt, sondern dass mit Linus Dürr ein weiterer Spieler aus den eigenen Junioren – welchen er sich zur Saison 2015/2016 in seinem ersten B-Jugendjahr angeschlossen hatte – den Weg zu den Profis mit einem kurzen Intermezzo in Bad Neustadt durchlaufen hat. „In dieser Saison habe ich erstmals die Möglichkeit bekommen, den Sprung aus der zweiten Mannschaft in die Erste zu machen“, resümiert der Spieler seinen Karrieresprung der vergangenen Monate. „Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar und freue mich jetzt, mit den Wölfen in eine weitere Bundesliga-Saison zu starten und meine Entwicklung weiter voranzubringen.“

„Jung, regional, fleißig“

„Neben Dominik Schömig hat Linus Dürr auf seiner Position immer überzeugt, besonders auch, wenn er in schwierigen Momenten gebraucht wurde“, attestiert geschäftsführender Gesellschafter Roland Sauer die Fähigkeiten seines Linksaußen und führt fort: „Er ist jung, kommt aus der Region und ist fleißig. Besser kann ein Spieler kaum in unser Profil passen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2