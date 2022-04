„Richtigen“ Sieg gefeiert

TTG Walldorf – FC Külsheim 9:0 Aufgrund von Spielermangel sind die Gäste nicht angetreten. FC Külsheim – DJK St. Pius 9:5 Külsheim: Einzel: Michael Düll, Henninger, Junak, Holger Würzberger, Ralf Würzberger, Jakob Düll, Doppel: M. Düll/Henninger, Junak/H. Würzberger, R. Würzberger/J. Düll. St. Pius: Einzel: Tiemann, Heinz, Merz, Wenz, Batz, Joner, Doppel: Heinz/Merz, Tiemann/Joner, Wenz/Batz. Spielverlauf: 1:0 M. Düll/Henninger, 1:1 Heinz/Merz, 2:1 – 3:1 R. Würzberger/J. Düll, M. Düll, 3:2 Tiemann, 4:2 – 6:2 Junak, H. Würzberger, R. Würzberger, 6:3 – 6:4 Batz, Tiemann, 7:4 Henninger, 7:5 Merz, 8:5 – 9:5 H. Würzberger, R. Würzberger. Die Külsheimer gingen mit einer 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln heraus, erhöhten auf 6:2, mussten den Konter der DJK zum 6:4 quittieren, um danach weitere Erfolge zu landen, bis letztendlich das 9:5 aus heimischer Sicht feststand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei hatten die Gastgeber Neuheiten aufzubieten. Michael Düll mal wieder die Nummer eins in der „Ersten“, wobei erstmals Vater und Sohn gemeinsam am Start waren. Jakob Düll landete an der Seite von Ralf Würzberger im Doppel seinen ersten Sieg in der Verbandsklasse..

Mannschaftsführer Holger Würzberger erklärte nach dem Spiel in einer den äußeren Umständen geschuldet eher unterdurchschnittlichen Saison, dieser Sieg sei nicht zu erwarten gewesen. Der erste „richtige“ Sieg tue gut. . hpw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2