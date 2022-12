Residenzlauf 2023 ohne jegliche Einschränkungen

Zurück in die Zukunft: Die 33. Auflage des Würzburger Residenzlaufs am Sonntag, 30. April, findet wieder ohne jegliche Einschränkungen oder Vorgaben in Sachen Corona statt. Das heißt, dass auch die Kindergarten- und Schulläufe wieder über die Bühne gehen werden. Sie waren , die in den vergangenen drei Jahren jeweils den Pandemie-Beschränkungen zum Opfer gefallen.

Was für die Kindergarten- und schulläufe gilt, gilt auch für alle anderen Kinder und Jugendlichen, die über 600 Meter, einen oder 2,5 Kilometer starten: Es wird keine Erhöhungen der Teilnahmegebühren geben, egal ob mit oder ohne Zeitnahme gelaufen wird. Und auch der No-Limits-Lauf, bei dem zahlreiche gehandicapte Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen, wird zu den gewohnten Konditionen stattfinden.

Geplanter Zeitablauf Für den 33. Würzburger Residenzlauf am Sonntag, 30. April, ist folgender Zeitplan vorgesehen: 10.30 Uhr: Schnupperlauf (600 Meter). – 10.45 und 11 Uh: Kindergartenläufe (600 Meter). – 11.15 Uhr: Bambinilauf (1 km). – 11.30 Uhr: Lauf der Schulen (1 km). – 12 Uhr: No-Limits-Lauf (2,5 Kileter). – 12.03 Uhr: Lauf der Schulen (2,5 km). – 12.40 Uhr: Fit-und-Fun-Lauf/Firmenlauf (5 km). – 13.50 Uhr: Lauf der Asse (10 km). – 15 Uhr: Hauptlauf (5 km).

Grundsätzlich erschweren die allseits gestiegenen Preise aber natürlich die Durchführung des Residenzlaufs. Die Veranstalter versuchen, die Teilnehmenden dies mit kreativen Lösungen möglichst wenig spüren zu lassen. So gibt es 2023 erstmals eine Abstufung der Gebühren hinsichtlich der Streckenlänge: Über 2,5 Kilometer bleiben diese für Jugendliche gleich, für Erwachsene wird es sogar günstiger. Lediglich über fünf und zehn Kilometerwerden die Gebühren moderat angehoben.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Zusammenarbeit mit Mika-Timing bauen die Residenzlauf-Organisatoren künftig auf Runtiming. Für die Teilnehmenden hat das folgende Konsequenz: Es gibt 2023 keinen Real-Time-Champion-Chip mehr, der am Schnürsenkel angebracht werden muss. Stattdessen wird der Zeitnahmechip in die Startnummer integriert. Probleme durch verwechselte, verlorene oder falsch angebrachte Chips gehören somit der Vergangenheit an. rp