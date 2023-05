Relegation zur Oberliga ohne Happy-End

Die Volleyballerinnen des TV Niederstetten reisten nach Dettingen, um dort in der Relegation für die Oberliga gegen die TG Nürtingen und die Heimmannschaft SG Volley Alb/ Brenztal anzutreten.

Zwei Niederlagen

Im ersten Spiel stand man der TG Nürtingen gegenüber. Obwohl das Ziel Oberliga klar gesetzt war und man motiviert an den Start ging, reichte es leider außer zu Beginn des ersten Satzes nie für eine Führung. Man hinkte immer etwas hinterher. Besonders das flache und somit schnelle Zuspiel sorgte für Schwierigkeiten im Block und in der Feldabwehr. So kam es, dass das Spiel 0:3 verloren ging.

Im zweiten Spiel gegen die SG Volleys ging man dennoch wieder motiviert an den Start, um sich wenigstens den zweiten Platz der Relegation zu sichern. Das Spiel war etwas ausgeglichener. Das eigene Spiel wurde insgesamt besser durchgesetzt, weshalb man auch den zweiten Satz gewann. Dennoch konnten viele lange Ballwechsel, durch die das Spiel gezeichnet war, nicht gewonnen werden und auch insgesamt war die Heimmannschaft etwas überlegen. Somit endete dieses Spiel leider mit einer 13 Niederlage und die Relegation mit dem letzten Platz.

Insgesamt eine sehr gute Saison

Dennoch blickt man auf eine sehr gute Saison zurück, die mit dem zweiten Platz in der Landesliga beendet wurde.

Das Team um die Trainer Susanne Mehring und Rüdiger Daul bestand aus: Sophie Brenner, Emily Dod, Lotta Gehringer, Verena Henn, Rike Herrmann, Hannah Mehring, Wiktoria Omonkowska, Caroline Schröder und Lilli Wunderlich. vh