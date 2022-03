Reicholzheimer erringen das „Quadruple“

Den Mixed-Volleyballern aus Reicholzheim ist etwas Einmaliges gelungen: In allen vier Ligen, in denen Teams des VfB aufschlugen, schmetterten sie sich zum Titel. Die erste Mannschaft um Spielertrainer David Lampert sicherte sich die Meisterschaft in Nordbadens höchster Liga und blieb noch dazu in ihrer Premiere in der Vier-gegen-Vier-Liga ungeschlagen. In der Bezirksliga belohnte sich die „Zweite“ mit dem Titel. Und in der Bezirksklasse ist der VfB seinen Verfolgern bereits zwei Spiele vor Saisonende so weit enteilt, dass die Meisterschaft in trockenen Tüchern ist.

Als „Erfolg für die Geschichtsbücher“ bewertet der VfB-Vorsitzende Carsten Schmitt diesen Glanzpunkt seiner Volleyballabteilung. „Manche Vereine feiern ein Double oder Triple – unsere Volleyballer machen das Quadruple.“

Nach einer dominanten Saison mit elf Siegen aus elf Spielen war die erste Mannschaft zuletzt Corona gebeutelt nach Karlsruhe gereist, um bei den drei noch ausstehenden Partien den Titel in der Verbandsliga perfekt zu machen. Nachdem das Team zuvor bereits mit dem SC Baden-Baden die Mannschaft, die bislang ein Dauer-Abo auf die Meisterschaft in dieser höchsten Mixed-Liga hatte, zweimal souverän besiegt hatte, mussten sich die Volleyballer nun mindestens vier von neun möglichen Punkten sichern, um die Sensation perfekt zu machen. Doch Fahrlässigkeit und Leichtsinn gepaart mit den Nachwirkungen von Covid-Erkrankungen bei mehreren Spielern verhinderten einen allzu frühen Jubel.

Der SSC Karlsruhe, erster Gegner, spielte dagegen vor allem zu Beginn und im entscheidenden Tie-Break frei auf, so dass die Mannschaft ihre erste Niederlage hinnehmen musste. Aufgerüttelt und mit echter Sorge, die Meisterschaft kurz vorm Ziel noch zu verfehlen, gingen die Reicholzheimer daraufhin gegen den TV Bühl aufs Feld und ließen – vor allem dank der Unterstützung von Tim Rohleder – bei einem 3:0 nichts anbrennen. Mit dem Titelgewinn als Rückenwind war der 3:1-Sieg gegen den VC Ettlingen nur noch Formsache. „Wir haben uns gegenüber den vergangenen Saisons erheblich verbessert“, kommentiert Trainer David Lampert die Meisterschaft. „Unser Spielaufbau ist konstanter, die Abwehr aggressiver, und das Zuspiel stabiler. Der Titelgewinn ist der verdiente Lohn unserer harten Arbeit im Training“, ist Lampert überzeugt.

Die „Dinos“ hatten den Titelgewinn bei ihrem letzten Spieltag ebenfalls selbst in der Hand. Rechnerisch benötigten sie zwei von sechs möglichen Punkten, um sich vor dem TG Laudenbach auf Rang eins in der Bezirksliga zu platzieren. Mit der VSG Mannheim begegnete Karsten Burkards Mannschaft zunächst einem formidablen Gegner, der lange Zeit selbst berechtigte Ambitionen auf den Titel anmeldete. Nach einem Hin und Her in den ersten vier Sätzen und im Tie-Break holten sich die „Dinos“ denkbar knapp den entscheidenden Satz mit 17:15 und durften damit bereits auf die Meisterschaft anstoßen. Vor der großen Feierlichkeit stand jedoch noch das Spiel gegen den TV Waibstadt auf dem Programm, das mit einem 3:1 an den VfB ging. „Das Geheimnis unseres Erfolgs ist der unbändige Wille“, weiß Spielertrainer Karsten Burkard. Er führt den Titelgewinn seiner „Dinos“ auf eine „extrem geschlossene Mannschaftsleistung“ zurück, mit der sich corona- und verletzungsbedingte Ausfälle ausgleichen ließen und die das Team auch in der neuen Saison in der Landesliga beflügeln soll.

Entspannt kann die dritte Mannschaft ihrem letzten Spieltag am Wochenende entgegensehen. Nach zehn von zwölf Partien liegt das Team der Trainer Klaus Diehm und Selina Friedlein uneinholbar auf Platz eins und verschmerzte zuletzt sogar eine 0:3-Niederlage am grünen Tisch gegen den Zweitplatzierten TV Bad Rappenau. Die Partie endete vorzeitig nach dem ersten Satz, weil sich eine Reicholzheimer Spielerin verletzt hatte. Trotz einer Saison, die von solchen Verletzungen und Spielabsagen geprägt war, sind die Trainer Klaus Diehm und Selina Friedlein sehr zufrieden mit ihren Schützlingen: „Die Mannschaft hat die Belastung in der Bezirksklasse direkt angenommen und hielt von Saisonbeginn an mit allen Gegnern mit.“ Sie rechnen es den Spielern hoch an, dass sie sich auch vom Verletzungspech nicht aus der Bahn werfen ließen. „Der ausgeglichene Kader kompensierte das stets mit hohem Einsatz“, sagt Klaus Diehm. Dieser Wille ist nach dem Durchmarsch in die Bezirksliga weiterhin gefragt. „Jetzt gilt es, in der Saisonvorbereitung noch einmal eine Schippe draufzulegen, um auch in der nächsthöheren Spielklasse vom Niveau her mithalten zu können“, erklärt Trainerin Selina Friedlein.

Zu guter Letzt hatten sich die Verbandsligaspieler des VfB erstmals in der 4:4-Mixed-Runde angemeldet und prompt in einer Liga mit extremen Niveauschwankungen den ersten Platz ohne Niederlage erreicht.