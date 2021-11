Regelungen angepasst

Wegen der steigenden Anzahl belegter Intensivbetten in Baden-Württemberg wurde ab dem heutigen Mittwoch, 3. November, durch das Landesgesundheitsamt die Corona-Warnstufe ausgerufen wird. Mit Inkrafttreten der Warnstufe werden die bisherigen Regelungen der Basisstufe angepasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Amateurfußball in Baden-Württemberg zum Beispiel verändern sich dann die Rahmenbedingungen für das Fußballspielen und für die Organisation von Fußballspielen als ausrichtender Verein.

Relevant für den Amateurfußball in Baden-Württemberg sind dabei insbesondere die folgenden Änderungen:

Für den Außenbereich und damit den Zutritt zum Sportgelände gilt grundsätzlich die 3G-Regelung (mit Schnelltest). Die Heimvereine sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben eingehalten werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Nutzung von Innenräumen bzw. den Kabinenbereich gilt die 3G-Plus-Regelung, das heißt: Nicht geimpfte oder genesene Personen müssen einen aktuellen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) nachweisen.

Die Gastvereine können den Nachweis, dass alle Spieler die jeweiligen Vorgaben erfüllen, durch Vorlage eines entsprechenden Formulars gegenüber dem Heimverein erbringen.

Vereine können sich auch in der Warnstufe für das 2G-Optionsmodell in der Organisation ihrer Heimspiele entscheiden. In diesem Fall können zum einen die vollen Zuschauerkapazitäten der jeweiligen Spielstätten genutzt werden, zum anderen entfällt die Maskenpflicht. Die Einschränkung auf 2G darf aber durch die Heimvereine aus verbandsrechtlichen Gründen nicht auf Spieler und sonstige Aktive (Unparteiische, Funktionsteams usw.) erstreckt werden. Die Teilnahme am Spielbetrieb muss auf Basis der allgemeinen rechtlichen Vorgaben allen Aktiven weiterhin möglich sein.

Die Einzelnutzung von Kabinen und Sanitärräumen ist in der Warnstufe mit 3G-Nachweis zulässig. Dies wird in erster Linie Schiedsrichter betreffen, soweit diese die Räumlichkeiten nicht als Team nutzen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für den Sport gelten folgende Regelungen in den drei Stufen:

Basisstufe: Keine Einschränkungen für den Sport im Freien sowie Besucher, 3G-Regelung (Schnelltest) für Personengruppen im Innenbereich (bspw. Kabine) – nicht für die Einzelnutzung.

Warnstufe: 3G-Regelung (mit Schnelltest) für Sport im Freien sowie Besucher, 3G-Plus-Regelung (mit PCR-Test) für Innenräume.

Alarmstufe: Teilnahme und Zutritt nur mit 3G-Nachweis. Nicht-immunisierten Personen ist die Sportausübung auf Sportanlagen oder in Sportstätten im Freien nur nach Vorlage eines PCR-Testnachweises gestattet.

Schüler nicht betroffen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen. Dasselbe gilt für alle Schüler: Sie gelten grundsätzlich als getestet, da sie dreimal pro Woche in der Schule getestet werden. Sie sind zudem in der Alarmstufe von der 2G-Regelung ausgenommen. Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, können in der Warn- und Alarmstufe alternativ einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen.

Generell gilt für alle Personen mit typischen COVID-19-Symptomen nach wie vor ein generelles Zutritts- und Teilnahmeverbot. Nach wie vor gilt außerdem die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen sowie im Freien, sollte der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden können.

Für Vereine, die geografisch in Bayern beheimatet sind , gilt die Corona-Verordnung der Bayerischen Landesregierung. fv