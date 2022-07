„Quali“ geschafft

Die Landesmeisterschaften im Siebenkampf der Leichtathleten wurden in Weingarten ausgetragen. Vom ETSV Lauda startete die 15-jährige Hailey-Jean Hörner in der Altersklasse U18. Gleich in ihrem zweiten Siebenkampf erreichte sie in vier Einzeldisziplinen persönliche Bestleistungen. Am Ende des zweiten Tages belegte sie den siebten Platz mit 4252 Punkten.

Wegen der zweitschnellsten Tageszeit über 100 Meter Hürden (14,95 Sekunden) wird sie in ein paar Wochen nun auch bei den Süddeutschen Meisterschaften an den Start gehen. ch

Hailey-Jean Hörner lief in Weingarten eine tolle Hürdenzeit. © Hörner