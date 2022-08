Premieren-Medaille

Erstmals wurde bei den Württembergischen Landesmeisterschaften im Bogenschießen die Disziplin Langbogen mitaufgenommen.

Diese Disziplin wird auf eine Entfernung von 25 Meter auf eine 80 Zentimeter Auflage geschossen. Der Langbogen muss aus einem Teil gefertigt sein und die Sehne darf die Bogenarme nicht berühren. Erschwerend wirkt sich noch aus, dass nur mit Holzpfeilen geschossen werden darf.

Diese in der Landesmeisterschaft in dieser neu aufgenommenen Disziplin fand auf dem Olympiastützpunkt in Welzheim statt. Aus ganz Württemberg waren hierzu aufgrund ihrer Leistung bei den Kreismeisterschaften nur 14 Langbogenschützen zugelassen. Unter den Teillnehmern waren auch die Edelfinger Bogenschützen Nikolai Popp, Dietmar Denk und Guido Deißler.

Am Ende des Wettkampfes, der bei hochsommerlichen Temperaturen ausgetragen wurde, stand Dietmar Denk sogar auf dem Siegertreppchen: Er durfte sich über den hervorragenden dritten Platz freuen.

Die beiden weiteren Edelfinger Langbogenschützenm Nikolai Popp und Guido Deißler, landeten auf den Plätzen sieben und acht. gd